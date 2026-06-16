Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise hattın bazı bölümlerinin beton kolonlar üzerinde yükseltilmiş şekilde tasarlanması. Mühendisler, Gobi Çölü'nün sert iklim koşulları nedeniyle geleneksel demiryolu hatlarının karşılaşabileceği riskleri azaltmak için bu yöntemin değerlendirildiğini belirtiyor. Bölge yaz aylarında 50 dereceyi aşan sıcaklıklara, kış aylarında ise eksi 40 dereceye kadar düşen hava koşullarına sahne oluyor.

GOBİ ÇÖLÜNÜ AŞACAK 1.800 KİLOMETRELİK KORİDOR

Planlanan hat, Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi ile Moğolistan ve Rusya arasındaki yük taşımacılığını güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle kömür, bakır ve nadir toprak elementleri gibi stratejik hammaddelerin taşınmasında önemli rol oynaması beklenen koridorun, bölgedeki lojistik maliyetlerini düşürmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, Gobi Çölü'nün geniş alanlara yayılan kum hareketleri nedeniyle demiryolu altyapıları açısından zorlu bölgelerden biri olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle proje kapsamında bazı kesimlerde yükseltilmiş viyadük sistemlerinin kullanılması gündeme geldi. Böylece kum birikiminin ve zemin kaynaklı sorunların demiryolu operasyonlarını etkilemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

MALİYET VE TAKVİM DETAYLARI NETLEŞMEDİ

Projeyle ilgili teknik çalışmalar ve değerlendirmeler sürerken, hattın toplam maliyetine ilişkin resmi bir rakam açıklanmadı. Aynı şekilde inşaatın başlangıç ve tamamlanma tarihleri konusunda da kamuoyuna duyurulmuş kesin bir takvim bulunmuyor.

Buna rağmen proje, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında değerlendirilen en dikkat çekici ulaşım yatırımları arasında gösteriliyor. Tamamlanması halinde Çin, Moğolistan ve Rusya arasındaki yük taşımacılığında kapasitenin önemli ölçüde artırılması ve bölgesel ticaretin hızlandırılması bekleniyor.