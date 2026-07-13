Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan rapora göre, Bangladeş’te nehirlerin çekilmesiyle ortaya çıkan geçici kumullarda (kum banklarında) uygulanan özel tarım tekniği, 2005 yılından bu yana 20 binden fazla aileye geçim kaynağı sağladı. Proje kapsamında bugüne kadar 4 bin hektardan fazla alan işlenerek 100 bin tonun üzerinde balkabağı hasat edildi.

TOHUMLARIN EKİLECEĞİ YERE DERİN ÇUKURLAR AÇILIYOR

Nehir yataklarının sürekli yer değiştirmesiyle sel sonrasında ortaya çıkan ve sadece birkaç ay kullanılabilen kumullar, organik madde bakımından yetersiz olduğu için geleneksel yöntemlerle tarıma imkan tanımıyor. Geliştirilen teknikle çiftçiler, arazinin tamamını ıslah etmek yerine yalnızca tohumların ekileceği noktalarda derin çukurlar açıyor.

Kumun alt tabakalarındaki nemli alana ulaşılarak açılan bu çukurlara gübre ve organik kompost yerleştiriliyor. Tohumların çimlenmesinin ardından asmalar kum yüzeyine yayılarak geniş alanları kaplıyor. Bu yöntem, tüm arazinin toprak veya gübreyle kaplanması zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

AYLARCA MUHAFAZA EDİLEBİLİYOR

Üretim için balkabağının seçilmesi, ürünün hasat edildikten sonra uygun koşullarda aylarca muhafaza edilebilmesinden kaynaklanıyor. Depolama ömrünün uzun olması, çiftçilerin ürünlerini hemen satma zorunluluğunu ortadan kaldırarak tüketim ve pazarlama süreçlerini organize etmelerine olanak tanıyor. Nehir seviyesi yeniden yükselip ekim alanları su altında kaldığında dahi, depolanan ürünlerin kullanımı ve satışı devam edebiliyor.

Projenin ortaklarından kalkınma kuruluşu Practical Action, üretilen kabakların ticari pazarlara ulaştırılması için satış ağları kurarak ailelerin yerel tüketime ek olarak gelir elde etmesini sağladı.

'YÜZEN BAHÇELER' İLE FARKI ORTAYA ÇIKTI

Uzmanlar, bu yöntemin Bangladeş'teki geleneksel "yüzen bahçe" tekniğiyle karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Yüzen bahçelerde sebzeler suyun üzerinde kalan yapay platformlarda yetiştirilirken, kabak üretimi doğrudan nehir yatağındaki toprağa bağımlı olarak, suların çekildiği kurak dönemde gerçekleştiriliyor.