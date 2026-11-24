Namibya'nın güney kıyısındaki elmas madeninde 2008 yılında yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 500 yıllık bir gemi enkazı ortaya çıkarıldı. İlk olarak kumların arasında bulunan bakır külçenin ardından bölgede yürütülen kazılarda 2 binden fazla altın sikke, fildişi, silah ve navigasyon aletleri bulundu. Enkazın, 1533 yılında Lizbon'dan ayrıldıktan sonra kaybolan Portekiz gemisi Bom Jesus'a ait olduğu belirlendi.

Keşif, Namibya'nın güneyindeki Sperrgebiet adlı, girişin sıkı şekilde kontrol edildiği elmas madeni bölgesinde gerçekleşti. Nisan 2008'de U-60 elmas madeninde çalışan bir jeolog, kumların arasından görünen yuvarlak bir nesne fark etti. Yapılan incelemede bunun, üzerinde Fugger bankacılık ailesine ait olduğu belirlenen üç dişli yaba işareti bulunan bir bakır külçe olduğu anlaşıldı.

Kazıların ilerlemesiyle birlikte bakır külçeler, fildişleri, silahlar ve navigasyon aletleri gün yüzüne çıkarıldı. En dikkat çekici bulgulardan biri ise 2 binden fazla altın sikke oldu. Sikkelerin yaklaşık yüzde 70'inin İspanyol basımı olması, geminin taşıdığı yükün araştırılmasına neden oldu.

GEMİNİN KİMLİĞİ TARİHİ KAYITLARLA BELİRLENDİ

Araştırmacılar, enkazın 7 Mart 1533'te Lizbon'dan ayrılan ve Hint Okyanusu ticaret yollarına doğru ilerlerken kaybolan Portekiz gemisi Bom Jesus'a ait olduğunu tespit etti. Bazı sikkelerin üzerinde Portekiz Kralı III. Joao'nun tasvirinin bulunması, geminin tarihinin belirlenmesine yardımcı oldu. Söz konusu paraların 1525-1538 yılları arasında basılmış olması, enkazın dönemini ortaya koyan kanıtlardan biri oldu.

Altın sikkelerin büyük bölümünün İspanyol basımı olması üzerine tarihçi Alexandre Monteiro, tarihi arşivlerde araştırma yaptı. Monteiro, 13 Şubat 1533 tarihli bir kraliyet mektubunda, Portekiz Kralı III. Joao'nun Hindistan filosunun finansmanına katılan İspanyol yatırımcılardan 20 bin altın cruzado toplamak üzere Sevilla'ya bir şövalye gönderdiğini belirledi.

Bu belge, gemideki İspanyol altınlarının neden bulunduğuna ilişkin önemli bir kanıt oluşturdu.

KAZILARDA 22 TON BAKIR VE 23 KİLOGRAM ALTIN ÇIKARILDI

Araştırmacılara göre Bom Jesus, kötü hava koşulları nedeniyle kuzeye sürüklendi ve kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta kayalıklara çarparak battı. Geminin arka bölümünün kopmasıyla taşıdığı ağır yükün bir kısmı denize saçıldı. Arkeolog Bruno Werz, gemideki bakır külçelerin ağırlığının enkazın deniz akıntılarıyla dağılmasını engellemiş olabileceğini belirtti. Kumların altında kalan kalıntılar bu sayede yüzyıllar boyunca korunmuş oldu.

Kazılarda toplam 22 ton bakır külçe, fildişleri, silahlar, ahşap parçalar ve çeşitli aletler çıkarıldı. Ayrıca yaklaşık 23 kilogram ağırlığında altın sikke bulundu.

KAZILAR AKTİF ELMAS MADENİNDE YÜRÜTÜLDÜ

2008 ve 2009 yıllarında gerçekleştirilen kazılar, deniz seviyesinin yaklaşık 6 metre altında yapıldı. Atlantik Okyanusu sularının çalışma alanına ulaşmasını engellemek için bölgenin çevresine toprak set çekildi.

Aktif elmas madeni sahasında bulunan enkazın çevresindeki madencilik faaliyetleri, arkeolojik çalışmalar boyunca durduruldu. Kazılar, De Beers ile Namibya hükümetinin ortak girişimi olan Namdeb aracılığıyla gerçekleştirildi.

Geminin kimliğinin belirlenmesinde tarihi belgeler de kullanıldı. Portekiz'in denizcilik arşivlerinin önemli bir bölümü 1755 yılında Lizbon'da meydana gelen deprem, tsunami ve yangında yok olmuştu. Araştırmacılar, günümüze ulaşan denizcilik kayıtlarını inceleyerek Bom Jesus'un kaybolduğu dönemde Namibya kıyılarında batan gemiler arasında bulunduğunu tespit etti.

GEMİDE YAKLAŞIK 300 KİŞİ BULUNUYORDU

Kazılarda bulunan insan kalıntıları da araştırmacıların dikkatini çekti. Arkeologlar, ahşap kütüklerin altında sıkışmış bir ayakkabının içerisinde ayak parmaklarına ait kemikler buldu. Bunun dışında çok az sayıda insan kalıntısına rastlandı.

Gemide denizciler, askerler, tüccarlar, din adamları, soylular ve köleleştirilmiş kişiler dahil yaklaşık 300 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. İnsan kalıntılarının az olması nedeniyle yolcuların önemli bir bölümünün kazadan sağ kurtulmuş olabileceği değerlendiriliyor ancak kazadan sonra bu kişilerin başına ne geldiği henüz bilinmiyor.