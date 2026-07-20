Beklenen Afrika kökenli sıcak hava dalgası, Yunanistan üzerinden yurdumuza giriş yaptı. Bugünden itibaren etkisini hissettirmeye başlayan çöl sıcakları, önümüzdeki dört gün boyunca yurt genelinde etkisini artıracak. Hafta başı itibarıyla Türkiye genelinde bunaltıcı bir havanın hakim olacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağı öngörülüyor.
Sıcak hava dalgasının yurdu etkisi altına almasıyla birlikte, özellikle haftanın ilk üç günü sıcaklıklar zirve noktasına ulaşacak. Megakent İstanbul'da dahi termometreler 33 ile 35 derece arasına kadar tırmanacak. Aşırı sıcakların asıl etkili olacağı Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise hava sıcaklıkları 40 ila 45 dereceye kadar çıkacak.
ANİ SICAKLIK ARTIŞLARINA DİKKAT
Meteoroloji uzmanları önümüzdeki kritik günlere dikkat çeken Çalışkan, yarın, çarşamba ve perşembe günleri Ege ve Akdeniz bölgelerinin bu yazın en sıcak günlerini yaşayacağını vurguladı. Uzmanlar, ani sıcaklık artışları nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar olmak üzere herkesin günün en sıcak saatlerinde tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunuyor.