Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava Ramazan ayı boyunca etkili oldu. Hava sıcaklıklarının artışa geçtiği şu günlerde bayram da yaklaşırken akıllara tek bir soru geldi. Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin yayımladığı rapora göre, hava sıcaklıkları düşüşe geçerek yerini sağanak yağışa bırakacak. pek çok kentte etkili olacak sağanak yağış bayram tatili boyunca devam edecek.

MGM'nin merak edenlerin soruş işaretlerini giderdiği açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin 28 Mart 2025 Cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Ülkemizin batı kesimlerinden başlayarak azalacağı, bayram süresince Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife günü (29.03.2025 Cumartesi): Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin,

Bayramın 1. günü (30.03.2025 Pazar): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin,

Bayramın 2. günü (31.03.2025 Pazartesi): Aksaray, Karaman, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında yurt genelinin,

Bayramın 3. günü (01.04.2025 Salı): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun,

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ramazan Bayramı’nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Hava Durumu

Ankara: Genellikle parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı"