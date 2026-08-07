Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkisini sürdüren ve 40 dereceyi aşan çöl sıcaklarının, batı yönünden giriş yapacak serinletici ve gök gürültülü yağışlı hava dalgasıyla kırılacağını duyurdu. Aşırı sıcaklardan bunalanlara ferahlatıcı haber veren kurum, hafta sonuna plan yapanlar için de uyarılarda bulundu.

YARINA KADAR SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Hafta sonu tatili hesabı yapanların bugün ve Cumartesi günkü aldatıcı sıcaklara karşı tedbiri elden bırakmaması gerektiği ifade edildi. Bu iki günlük süreçte Türkiye genelinde yaz sıcakları etkisini tam anlamıyla hissettirmeyi sürdürecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dereceler 41-42 seviyelerini zorlayacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında güneş yüzünü cömertçe gösterecek olması sahil planları için uygun ortam yaratsa da uzmanlar öğle saatlerinde yaşanabilecek güneş çarpmalarına karşı uyarıda bulunuyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞMUR GELECEK

Hafta sonunun son gününde hava tablosu baştan aşağı değişiyor ve asıl değişim Pazar günü yaşanıyor. Pazar günü Marmara Bölgesi'nin batı tarafında bulutlar yoğunlaşırken, ülkenin kuzeybatısından girecek gök gürültülü sağanaklar başta Trakya ve İstanbul olmak üzere geniş bir alanı etkisi altına alacak.

YENİ HAFTADA HARİTA DEĞİŞİYOR

Pazartesi gününe uyandığımızda Türkiye'yi haritanın kırmızıdan yeşile kaydığı farklı bir hava karşılayacak. Haftanın ilk gününde gök gürültülü sağanaklar Marmara, Ege'nin kuzeyi, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısını kapsayarak daha geniş bir alana yayılacak. Bu yeni yağışlı dalgayla birlikte günlerdir süren bunaltıcı sıcaklar özellikle ülkenin batı ve kuzey hatlarında kırılarak yerini daha serin bir havaya bırakacak.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Perşembe gününe güneşli ve sıcak başlanırken, günün ilerleyen dilimlerinde bazı bölgelerde hareketli ve riskli hava koşullarının görüleceği belirtildi. Özellikle günün ortasında Kuzey Ege sahilleri ile Çanakkale ve İzmir civarında hızı saatte 40-60 kilometreyi bulan sert rüzgarlar bekleniyor. Bu yörelerde oturanların çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi aksiliklere karşı önlem almalarında yarar olduğu vurgulandı. Belli saatlerde Doğu Karadeniz'de, Ordu'dan Artvin'e kadar olan kıyı hattında gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Akşama doğru rüzgarın gücünün azalmasıyla yağışlı sistem etki alanını daraltarak yalnızca Rize ve Artvin çevresinde sürecek.