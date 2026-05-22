NASA uyduları, Hindistan’ın ünlü Thar Çölü’nde insan eliyle gerçekleştirilen sıra dışı bir dönüşümü gözler önüne sererken, madalyonun görünmeyen tehlikeli yüzünü de ortaya çıkardı.

Yarım asırlık bir mühendislik projesi olan devasa Indira Gandhi Kanalı sayesinde, 50 dereceyi aşan sıcaklıktaki çöl toprakları; buğday, pamuk ve hardal tarlalarıyla kaplanarak adeta yeşil bir vahaya dönüştürüldü.

Bölgeyi ülkenin tarım merkezlerinden biri haline getiren bu mucize, milyonlarca insana gıda güvenliği sağlasa da doğanın dengesini bozmaya başladı.

ARAZİLER BEYAZ TABAKAYLA KAPLANDI

Çöl kumlarının altındaki geçirgenliği düşük kil ve alçı tabakaları, aşırı sulama suyunu hapsederek yeraltı su seviyesinin hızla yükselmesine yol açtı.

Buharlaşmanın etkisiyle mineral bakımından zengin bu sular yüzeye çıkınca, on binlerce hektarlık verimli tarım arazisi beyaz bir tuz tabakasıyla kaplandı ve çölü su baskınları tehdit etmeye başladı.

Bilim insanları, aşırı yeşillendirmenin getirdiği bu tuzlanma paradoksunun yanı sıra, bölgeye sonradan getirilen istilacı bitki türlerinin de yerel ekosisteme zarar verdiği konusunda uyarıyor.

Yaşanan bu çevre felaketine karşı Hindistan yönetimi, çölü bir tuz mezarlığına dönüştürmemek için akıllı damla sulama sistemlerine, yapay drenaj projelerine ve güneş panelleriyle toprak buharlaşmasını azaltan yenilikçi tarım teknolojilerine geçiş yapıyor.