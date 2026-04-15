Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde etkili olması beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımına yönelik yeni bir uyarı yayınladı. Alarm seviyesi yükseltilirken Çanakkale’den Antalya’ya uzanan kıyı şeridinde hava kalitesinin düşmesi bekleniyor.

Hafta ortasından itibaren etkili olması beklenen ve Kuzey Afrika’dan taşınan yoğun toz bulutu Türkiye’ye giriş yapıyor. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelerde, batı illerinde çamur yağışı riski bulunduğu kaydedildi.

GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK

Toz taşınımı dalgasının 15 Nisan Çarşamba günü başlayarak 16 Nisan Perşembe gecesine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

MGM, 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. O iller ise şöyle:

Ege Bölgesi: İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale.

Akdeniz Bölgesi: Antalya.