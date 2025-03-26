Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, Batı Afrika ülkesi Mali'den Türkiye'ye yoğun çöl tozu girdi. Yağışlı bölgelerde, çamur yağması öngörülüyor.

Meteoroloji tahminleriyle ünlenen Hava Forum da çarpıcı bir bilgilendirme yaptı. Mali'den yurda giriş yapan çöl tozu etkisi saçını boyatanları bile etkileyecek. kadın erkek kim saçını yeni boyattıysa hem parasına hem de saçlarına yazık olabilir. Bayram haftasında da etkili olacak çöl tozları hava kalitesini de düşürecek.

Söz konusu uyarı da şöyle oldu:

"2. Dalga Geliyor! Dikkat... Yurdumuza çarşambadan itibaren Mali üzerinden gelen 2. dalga çöl tozunun etkisine girecek.

- Otomobil yıkama

- Bisiklet yıkama

- Açık balkon yıkama

- Cam silme

- Saçların yeni boyalı ise dikkatli ol"

2. Dalga Geliyor! ⚠️👇🏻 Dikkat... Yurdumuza çarşambadan itibaren Mali üzerinden gelen 2. dalga çöl tozunun etkisine girecek.



- Otomobil yıkama

- Bisiklet yıkama

- Açık balkon yıkama

- Cam silme

- Saçların yeni boyalı ise dikkatli ol — Hava Forum (@HavaForum) March 25, 2025

Hafta boyunca yurt genelinde sıcaklıklar artsa da yağışlı bir havanın da etkili olacağı belirtiliyor. Vatandaşlara yağış için uyarı yapılırken araba yıkayıp cam silmemeleri gerektiği de hatırlatıldı.

Bayramın 1. ve 2. günü İç Anadolu'nun bazı kentleri hariç soğuk ve yağışlı havanın olacağı tahmin edilirken bayramın 3. günü tüm yurt yağmura teslim olacak.

Ayrıca yağışların gök gürültülü olması bekleniyor.