Aydın'da etkili olan aşırı sıcaklar, özellikle Efeler ilçesinde günlük yaşamı zorlaştırdı. Günün en sıcak saatlerinde hava sıcaklığındaki hızlı yükseliş dikkat çekti.
5 DAKİKADA 3 DERECE BİRDEN ARTTI
Saat 15.50 sıralarında ilçedeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, yaklaşık 5 dakika sonra sıcaklık 45 dereceye ulaştı. Yüksek sıcaklığı gören bazı vatandaşlar, termometrelerdeki değerleri cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kavurucu hava nedeniyle kent genelindeki çocuk parkları, dinlenme alanları ve açık alanlarda yoğunluğun azaldığı görüldü. Vatandaşların büyük bölümü serin ortamlarda kalmayı tercih etti.
Meteoroloji verilerine göre sıcak havanın perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi beklenirken, cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının yaklaşık 5 derece düşeceği öngörülüyor.