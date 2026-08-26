Çin'in İç Moğolistan bölgesinde yer alan Ordos Çölü'nde 30 milyon tondan fazla olduğu tahmin edilen devasa bir uranyum yatağı tespit edildi. Keşfedilen rekor rezervin, Pekin'in dışa bağımlılığını sonlandırarak küresel nükleer enerji piyasasındaki dengeleri değiştireceği belirtiliyor.

NESİLLER BOYU YETECEK

Sert çöl koşullarında gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda ulaşılan yatak, dünya genelinde bugüne kadar bulunan en büyük uranyum kaynakları arasına girdi. Keşfin, halihazırda 11 yeni nükleer reaktörün inşasını sürdüren Çin’in yerli hammadde arz güvenliğini tam güvenceye alacağı ve nükleer enerji maliyetlerini düşüreceği kaydedildi.

KÜRESEL URANYUM PİYASASINDA GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR

30 milyon tonluk kaynağın işletmeye alınması durumunda Çin'in dünyanın en büyük uranyum üreticilerinden biri haline geleceği vurgulandı. Hammadde erişiminde tam öz yeterliliğe ulaşmanın, Pekin yönetimine uluslararası enerji ve iklim müzakerelerinde stratejik avantaj sağlayacağı ve küresel emtia fiyatlarını etkileyeceği ifade edildi.

SU TÜKETİMİ UYARISI YAPILDI

Stratejik kazanımların yanı sıra, kurak çöl ekosisteminde yürütülecek madencilik faaliyetlerinin çevresel riskler taşıdığına dikkat çekildi. Uzmanlar; bölgedeki su tüketimi, radyoaktif atık yönetimi ve işçi güvenliği konularının sürecin en hassas noktalarını oluşturduğunu bildirdi.