Geleneksel tarımın yüksek su tüketimine alternatif olarak geliştirilen sistemde, balık tankları ile sebze yetiştirme alanları birbirine bağlanıyor. Böylece aynı su, tek bir üretim sürecinde birden fazla amaçla değerlendiriliyor.

BALIKLARIN SUYU SEBZELERE BESİN OLUYOR

Akuaponik adı verilen yöntemde balıkların bulunduğu tanklardan gelen su, biyolojik filtrelerden geçirilerek bitkilerin yetiştirildiği bölümlere aktarılıyor. Balık atıklarındaki maddeler, yararlı bakterilerin yardımıyla bitkilerin kullanabileceği besinlere dönüşüyor.

Sebzeler bu besinlerden yararlanırken suyun temizlenmesine de katkı sağlıyor. Ardından su yeniden balık tanklarına gönderiliyor. Böylece hem balık hem de sebze üretimi, birbirini destekleyen döngüsel bir sistem içinde gerçekleştiriliyor.

GELENEKSEL TARIMA GÖRE YÜZDE 80'E VARAN SU TASARRUFU

Şarika'nın Al Fao bölgesinde yaklaşık 1000 metrekarelik alanda kurulan tesis, araştırmacı Mohamed Al Nuaimi tarafından geliştirildi. Beş yıldır deneme üretiminin sürdüğü sistemde sensörler ve yapay zeka destekli kontrollerle suyun dolaşımı ve bitkilerin gelişimi takip ediliyor.

Geliştiricisinin verdiği bilgilere göre sistem, geleneksel tarımda kullanılan suyun yalnızca yüzde 10 ila 20'sine ihtiyaç duyuyor. Denemelerde yeşil yapraklı sebzelerin yanı sıra sıcak çöl ikliminde yetiştirilmesi güç olan basmati pirincinden de ürün elde edildi.

Üstelik üretim yalnızca sebzelerle sınırlı değil. Nil tilapyası gibi balıkların yetiştirildiği tesiste, besin bakımından zengin fazla su hurma ağaçlarının sulanmasında da değerlendiriliyor. Güneş enerjisiyle çalışabilecek şekilde tasarlanan sistemin, kurak bölgelerde yıl boyunca gıda üretimine katkı sağlaması hedefleniyor.