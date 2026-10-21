Onlarca yıl boyunca büyüyerek metrelerce yüksekliğe ulaşabilen saguaro kaktüsleri, aşırı sıcaklıklar ve uzun süren kuraklık nedeniyle zor koşullarla karşı karşıya. Özellikle genç kaktüslerin hayatta kalmakta zorlanması, gelecek yıllarda çöl manzarasının önemli ölçüde değişebileceği endişesini artırıyor.

GENÇ KAKTÜSLERİN SAYISI AZALIYOR

Arizona'nın Sonora Çölü'nde yetişen saguaro kaktüsleri, uygun koşullarda 12 metreden fazla uzayabiliyor ve 150 yılı aşkın süre yaşayabiliyor. Ancak bu dayanıklı bitkilerin büyümesi oldukça yavaş gerçekleşiyor.

Uzmanların dikkat çektiği en önemli sorunlardan biri, yeni yetişen kaktüslerin sayısındaki azalma. Genç saguarolar, yaşamlarının ilk yıllarında aşırı sıcaklara ve susuzluğa karşı daha savunmasız oluyor.

Yeterli yağışın olmaması ve yüksek sıcaklıkların uzun süre devam etmesi, yeni filizlenen kaktüslerin gelişmesini zorlaştırıyor. Bu durum, yaşlı kaktüsler yaşamlarını tamamladığında onların yerini alacak yeni bitkilerin yeterince yetişememesi riskini doğuruyor.

ÇÖLÜN DOĞAL DENGESİ DE ETKİLENEBİLİR

Saguaro kaktüsleri yalnızca Arizona'nın simgesi değil, aynı zamanda çöl ekosisteminin önemli bir parçası. Kuşlar bu dev bitkelerin gövdelerinde yuva yaparken çeşitli hayvanlar da çiçeklerinden ve meyvelerinden besleniyor.

Kaktüslerin azalması, bu nedenle yalnızca çöl manzarasının değişmesi anlamına gelmiyor. Bölgedeki canlıların beslenme ve barınma olanakları da olumsuz etkilenebilir.

Bilim insanları, sıcaklıkların artmaya devam etmesi ve yağış düzeninin değişmesi halinde saguaro kaktüslerinin kendilerini yenilemesinin daha da zorlaşabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu bitkilerin korunmasında genç kaktüslerin yetişebileceği doğal ortamların devamlılığı büyük önem taşıyor.