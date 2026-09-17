2017 yılında Moritanya’da keşfedilen ve "Northwest Africa 11789" (NWA 11789) olarak kayıt altına alınan Ay göktaşı, açık artırmada 612 bin 500 dolara (yaklaşık 30 milyona) alıcı buldu.

Birbirine tam oturan altı parçadan oluştuğu için "Ay Bulmacası" (The Moon Puzzle) olarak adlandırılan nadir kütle, Vietnam’daki Tam Chuc Pagoda Kompleksi bünyesinde sergilenmek üzere satın alındı.

DÜNYAYA DOĞAL YOLLARLA GELDİ

Anonim bir göktaşı avcısı tarafından bulunan ve koleksiyoncu Dustin Dickens tarafından satın alınan meteorun, astronotlarca getirilen kayaçlardan farklı olarak geçmişteki bir meteor çarpışmasıyla Ay yüzeyinden koptuğu ve uzay seyahatinin ardından doğal yollarla Dünya'da Moritanya çölüne düştüğü doğrulandı.

Ekim 2018'de Boston merkezli RR Auction tarafından satışa sunulan göktaşının nihai satış bedeli, alıcı komisyonuyla birlikte 615 bin dolara ulaştı. Satın alma işlemini gerçekleştiren temsilciler, bu nadir parçanın Vietnam'da halka açık bir sergide sergileneceğini belirtti.

6 FARKLI PARÇADAN OLUŞUYOR

Meteoritical Bulletin kayıtlarında toplam kütlesi 5,49 kilogram olarak doğrulanan NWA 11789, jeolojik açıdan parçalanıp tekrar birleşmiş Ay materyali sınıfında yer alıyor.

Göktaşının öne çıkan özellikleri:

Birbirine yapboz gibi birleşen 6 farklı parçadan oluşur.

Dünya atmosferine girişi sırasında oluşan yoğun ısınmanın etkisiyle yüzeyinde belirgin bir erime kabuğu (fusion crust) barındırır.

Dış yüzeyindeki ısınma izlerine karşın iç yapısı özgün Ay kayaç özelliklerini korumaktadır.

Göktaşının ana kütlesi teslim edilirken, bilimsel incelemeler için ayrılan tip örneği ise New Mexico Üniversitesi'nde koruma altına alındı.