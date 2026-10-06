Ermenistan’daki Areni-1 mağarasında gerçekleştirilen çalışmalarda ortaya çıkarılan deri ayakkabı, yaklaşık 5 bin 500 yıl öncesine tarihlendirildi. Ayakkabının yapısı ve kullanılan deri, binlerce yıl geçmesine rağmen incelenebilecek durumda bulundu.

5 BİN 500 YILLIK OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler sonucunda ayakkabının yaklaşık 5 bin 500 yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Buluntu, insanların binlerce yıl önce kullandığı ayakkabıların yapısına ilişkin önemli örneklerden biri olarak kayıtlara geçti.

Ayakkabının günümüze kadar ulaşmasında Areni-1 mağarasındaki kuru ve serin ortam etkili oldu. Organik malzemelerin bozulmasını yavaşlatan mağara koşulları, derinin binlerce yıl boyunca korunmasını sağladı.

TEK PARÇA DERİDEN YAPILDI

İncelemelerde ayakkabının tek parça deri kullanılarak hazırlandığı belirlendi. Deri, ayağı saracak biçimde şekillendirildi ve basit bir tasarımla ayakkabı haline getirildi. Ayakkabı açık alanda değil, Areni-1 mağarasının korunaklı ortamında bulundu. Mağaranın sıcaklık ve nem koşulları, deri gibi zaman içerisinde kolaylıkla bozulabilecek bir malzemenin uzun süre dayanmasına imkan verdi.

NEDEN ÖNEMLİ BİR BULUNTU?

Yaklaşık 5 bin 500 yıllık ayakkabının korunmuş olması, dönemin günlük yaşamında kullanılan eşyalara ilişkin doğrudan bir örnek ortaya çıkardı. Tek parça deriden yapılan ayakkabının yapısı, binlerce yıl önce kullanılan üretim yöntemlerinin incelenmesine imkan sağladı.