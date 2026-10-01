Sahra’da bulunan sıra dışı bir göktaşı üzerinde gerçekleştirilen incelemeler, taşın kökeninin Dünya olmadığını ortaya çıkardı. Mars kabuğundan kopan parçanın uzayda yol aldıktan sonra Dünya’ya ulaştığı belirlendi.

TAŞIN MARS’TAN GELDİĞİ BELİRLENDİ

“Black Beauty” adı verilen Mars göktaşının yapısı üzerinde gerçekleştirilen analizler, taşın Mars kabuğundan kopmuş bir parça olduğunu gösterdi. Böylece Sahra’da bulunan göktaşının kökeninin Mars olduğu tespit edildi.

Göktaşının içerisindeki mineraller üzerinde yapılan incelemelerde bazı parçaların yaşının yaklaşık 4,5 milyar yıl olduğu belirlendi. Bu mineraller, Mars’ın oluşumunun ilk dönemlerine kadar uzanan bir geçmişe sahip.

MARS KABUĞUNDAN KOPARAK DÜNYA’YA ULAŞTI

Göktaşının Mars yüzeyinden kopmasının ardından uzaya savrulduğu ve daha sonra Dünya’ya ulaştığı belirlendi. Taşın Sahra Çölü’nde bulunmasıyla birlikte yapısı ve kökeni ayrıntılı olarak incelendi.

Koyu renkli görünümü nedeniyle “Black Beauty” olarak adlandırılan göktaşı, Mars kökenli materyaller arasında yer alıyor. İçerisinde farklı dönemlerden kalma mineral parçaları bulunması, taşın yapısının incelenmesini önemli hale getiriyor.

MİNERALLER MARS’IN GEÇMİŞİNE UZANIYOR

Yaklaşık 4,5 milyar yıllık olduğu belirlenen mineraller, Mars’ın erken dönemlerine ait materyalleri barındırıyor. Göktaşı üzerinde yapılan analizler, bu eski mineral parçalarının Mars kabuğunun geçmişinden izler taşıdığını ortaya koydu.