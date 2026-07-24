Fizikçilerin laboratuvarda büyük zorluklarla oluşturabildiği kuantum dolanıklığının, doğada bir mineralin içinde kendiliğinden bulunabileceği düşünülüyor. İran’daki bir madenden çıkarılan yeşilimsi taş, kuantum hesaplama için kritik öneme sahip “kuantum spin sıvısı” durumuna ev sahipliği yapıyor olabilir.

Bilim insanlarının dikkatini çeken mineralin hikâyesi 1970’lere uzanıyor. İran’ın küçük Anarak kasabası yakınlarındaki Kali Kafi madeninde çalışan mineraloglar Joachim Otteman ve Darius Adib, çöl taşları arasında mavimsi yeşil bir parıltı fark etti.

Topladıkları örnekleri laboratuvarda inceleyen araştırmacılar, daha önce kayıtlara geçmemiş yeni bir mineral türüyle karşılaştı. Mineral ilk olarak “anarakit” adıyla tanımlandı. Keşif, uzun yıllar bilim dünyasının gündeminde büyük bir yer bulmadı.

Yıllar sonra yapılan çalışmalar, bu mineralin aslında çok daha önemli bir özelliğe sahip olabileceğini ortaya koydu. Daha sonra “herbertsmithit” olarak yeniden adlandırılan mineral, kuantum fizikçileri için en ilginç doğal adaylardan biri haline geldi.

Kuantum dolanıklığı neden önemli?

Kuantum dolanıklığı, iki ya da daha fazla parçacığın birbirleriyle öyle bir bağ kurmasıdır ki, aralarındaki mesafe ne olursa olsun birindeki değişim diğerini etkileyebilir. Bu olgu, kuantum bilgisayarlar, kuantum iletişim ve kuantum kriptografi teknolojilerinin temel taşlarından biri olarak görülüyor.

Bu alandaki teorik temel, 1964 yılında fizikçi John Stewart Bell’in geliştirdiği Bell teoremiyle güç kazandı. Daha sonra Alain Aspect’in deneyleri, kuantum dolanıklığının gerçek olduğunu gösterdi ve bu çalışmalar Nobel Ödülü ile taçlandırıldı.

Çöl kayasında saklı kuantum durum

Herbertsmithit’i özel kılan nokta, “kuantum spin sıvısı” adı verilen egzotik bir madde durumuna ev sahipliği yapabilme ihtimali. Bu durumda elektronların spinleri düzenli bir manyetik yapı oluşturmak yerine sürekli dalgalanıyor ve birbirleriyle güçlü biçimde bağlantılı kalıyor.

Bilim insanları laboratuvarda dolanıklık oluşturabiliyor; ancak bunu genellikle ışık parçacıkları, ultra soğuk atomlar veya son derece kontrollü sistemler üzerinde yapabiliyorlar. Katı bir mineralin içinde, çok sayıda parçacığın doğal olarak dolanık halde bulunması ise şimdiye kadar ulaşılması zor bir hedef olarak kabul ediliyordu.

Herbertsmithit bu nedenle büyük ilgi görüyor. Eğer mineral gerçekten kuantum spin sıvısı içeriyorsa, doğanın kendi başına yüksek derecede dolanık bir kuantum sistemi oluşturabildiği anlamına gelebilir.

Kuantum bilgisayarlar için yeni kapı

Araştırmacılara göre bu tür doğal kuantum durumları, gelecekte daha kararlı ve verimli kuantum bilgisayarların geliştirilmesine yardımcı olabilir. Çünkü mevcut kuantum sistemleri, çevresel etkiler nedeniyle kolayca bozulabiliyor.

ABD’deki Argonne Ulusal Laboratuvarı’ndan fizikçi Michael Norman, sistemi birbirine dolanmış bir ağ gibi tanımlıyor. Norman’a göre, doğa bu tür kolektif kuantum durumlarını insan yapımı sistemlerden daha başarılı biçimde oluşturabiliyorsa, bu son derece heyecan verici bir keşif olabilir.

Kesinleşmiş değil, ancak umut verici

Bilim insanları henüz herbertsmithit’in tüm kuantum özelliklerini kesin olarak doğrulamış değil. Ancak mineral, kuantum spin sıvısı araştırmalarında en güçlü doğal adaylardan biri olarak görülüyor.

Eğer bu özellikler net biçimde kanıtlanırsa, sıradan görünen bir kaya parçası kuantum teknolojilerinin geleceğini şekillendiren en önemli doğal keşiflerden biri haline gelebilir.

Kısacası, İran çölünden çıkarılan bu yeşilimsi mineral yalnızca jeolojik bir merak değil; kuantum bilgisayarların yeni nesli için doğanın sakladığı bir anahtar olabilir.