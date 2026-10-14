Çin’in Moğolistan sınırına yakın uzak bir desertik bölgesinde yayınlanan bir çobanlık ilanı, ülke genelinde büyük yankı uyandırarak sosyal medyada viral hale geldi. Yaklaşık 3.000 koyuna bakacak iki personel arandığına dair paylaşılan ilan, 800’den fazla resmi başvuru alırken Weibo üzerinde 59 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaştı.

3000 KOYUN İÇİN 800 BAŞVURU

Güney İç Moğolistan’daki 2.000 hektarlık mera alanında hizmet veren bir hayvancılık işletmesinin sahibi Zuo Xiaoyong tarafından verilen ilanda; aylık 1.100 ABD doları (yaklaşık 54 bin lira) maaşın yanı sıra ücretsiz konaklama ve beslenme imkanı sunuldu. İş tanımı, yaklaşık 2.800 futbol sahası büyüklüğündeki arazide bulunan rebanonun sevk ve idaresini kapsıyor.

YOĞUN İLGİNİN ARKASINDAKİ NEDENLER

Başvuruda bulunanlar arasında fabrika işçileri, metropollerdeki büro çalışanları ve yeni üniversite mezunlarının yer aldığı bildirildi. Adayların yoğun ilgisinde, şehirlerdeki ağır çalışma şartları ve yüksek stres seviyesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Çin iş piyasasında haftada 6 gün, sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar çalışmayı ifade eden "996" kültürünün yarattığı baskı, çalışanları alternatif yaşam biçimleri aramaya yönlendiriyor. Ağır çalışma temposu, yetersiz maaşlar ve gelecek kaygısı gibi etkenler nedeniyle birçok kişinin kırsal alandaki bu pozisyonu bir kaçış fırsatı olarak gördüğü ifade ediliyor.

ZORLU KIŞ ŞARTLARI VE İZOLASYON

Pozisyonun sunduğu imkânlara karşın, bölgenin iklim ve coğrafi koşulları ciddi zorluklar barındırıyor. Şehir merkezlerinden yüzlerce kilometre uzakta bulunan işletmede kış aylarında hava sıcaklığı sıfırın altında 30 derecenin altına düşebiliyor.

İşletme sahibi Zuo Xiaoyong, mayıs ayında yapılan değerlendirmelerde ilanın bu düzeyde bir etkileşim yaratmasını beklemediğini belirtti. İlan, iş başvurusunun ötesinde Çin genelindeki çalışma koşulları ve iş-yaşam dengesi üzerine sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı.