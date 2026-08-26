ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Boyce Luther Gulley, 1930’lu yıllarda tüberküloz teşhisi konulduktan sonra ailesini terk ederek gittiği çöl arazisinde atık malzemelerden 18 odalı bir kale inşa etti. Gulley'nin 15 yıllık çalışma sonucunda çöl taşları, hurda tuğlalar ve araba parçalarını birleştirerek meydana getirdiği devasa yapı, ölümünün ardından kızına kaldı.

MİMARLIK EĞİTİMİ OLMADAN HURDAYI SANATA DÖNÜŞTÜRDÜ

Phoenix kentinde yer alan Güney Dağları’nın eteklerinde yükselen yapı, herhangi bir mimarlık veya mühendislik eğitimi bulunmayan Gulley tarafından inşa edildi. Yapımında telefon direkleri, demiryolu hurdaları ve eski taşıt parçalarının kullanıldığı kalede 18 oda, bir şapel, 13 adet şömine ve doğrudan taş işçiliğine entegre edilmiş mobilyalar yer alıyor. Arazi yapısını takip edecek şekilde yükselen yapı, geri dönüştürülmüş malzemenin erken dönem mimari kullanım örnekleri arasında gösteriliyor.

MİRASI ÖĞRENEN KIZI 65 YIL BOYUNCA REHBERLİK YAPTI

Babasının tüberküloz tedavisi için gittiği Arizona'da inşa ettiği bu yapıyı 22 yaşında öğrenen Mary Lou Gulley, 1945 yılında annesiyle birlikte kaleye taşındı. 1948 yılında LIFE dergisinde yayınlanan bir makaleyle "Gizemli Kale" adını alan mülk, kısa sürede ulusal çapta bir turist çekim merkezine dönüştü. Hayatının sonuna kadar kalede ikamet eden Mary Lou, 2010 yılındaki ölümüne dek yapının baş koruyuculuğunu ve rehberliğini üstlendi.

AMERİKA'NIN TEHLİKE ALTINDAKİ TARİHİ ESERLERİ LİSTESİNDE

Ölümünden önce mülkün korunması amacıyla bir vakıf kuran Mary Lou'nun ardından kale, kültürel mirası koruma çalışmalarının odağında yer almayı sürdürüyor. Ulusal Tarihi Koruma Vakfı, halk sanatını ve geri dönüşümü birleştiren bu yapıyı "Amerika'nın En Tehlike Altındaki 11 Tarihi Mekanı" listesine dahil ederek koruma altına aldı.