Emekli ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali David Deptula, Arizona çölündeki "Uçak Mezarlığı" olarak bilinen Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü'nde bekletilen 240'tan fazla F-15C/D Eagle savaş uçağından yaklaşık 50 ila 60 adedinin modernize edilerek Ukrayna'ya devredilmesi çağrısında bulundu.

Defense Blog'un aktardığına göre, ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterini yeni nesil F-35 ve F-15EX modelleriyle yenilemesi nedeniyle depoya çekilen bu uçakların Ukrayna semalarındaki dengeleri kökten değiştirebileceğini savunan Deptula, Washington yönetiminin uçakların bakım ve maliyet analizini derhal yapması gerektiğini belirtti.

Yakın zamanda Ukrayna'dan dönen ve sahadaki yoğun operasyon temposuna dikkat çeken Amerikalı general, bir Ukraynalı pilotun yalnızca 12 saat içinde beş sorti yaparak 10 Rus seyir füzesini imha ettiğini hatırlatarak mevcut filonun kapasite sınırında çalıştığını ve acil takviyeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin mevcut hava gücünün yaklaşık 2,5 katı kadar savaş uçağına ihtiyaç duydukları yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Deptula, F-15'lerin sahip olduğu gelişmiş teknik özelliklerle hava savunma yükünü sırtlayabileceğini ifade etti.

Eski Ulusal Muhafız uçaklarının çoğunda bulunan APG-63(V)3 radarının Ukrayna envanterindeki mevcut uçaklara kıyasla çok daha üstün tespit menzili ve güvenilirlik sunduğunu kaydeden general, uçağın sekiz havadan havaya füze ve F-16'ların neredeyse iki katı olan 940 adetlik 20 milimetrelik top mermisi kapasitesiyle kıt ve pahalı füzelerden tasarruf sağlayacağını belirtti.

Bu sayede F-15'lerin hava savunma görevlerini üstleneceğini, Ukrayna'nın elindeki F-16'ların ise asıl işlevleri olan taarruz ve çok amaçlı operasyonlar için serbest kalacağını dile getirdi.