Bilim insanları, kertenkelelerin tek başına çöl ekosistemlerini eski haline getirmediğini vurguluyor. Ancak Güney Avustralya'daki Marna Banggara yeniden yabanlaştırma projesi kapsamında, bu sürüngenlerin ekosistemlerin toparlanmasındaki rolü araştırılıyor. Elde edilen bulgular, yerel türlerin korunmasının doğal iyileşme süreçlerini hızlandırabileceğine işaret ediyor.

KERTENKELELER TOPRAĞIN YAPISINI ETKİLİYOR

Araştırmalara göre kertenkeleler yuva açarken ve besin ararken toprağı sürekli hareket ettiriyor. Bu sayede yağmur sularının zemine daha iyi ulaşması sağlanırken, besin maddelerinin yayılması ve tohumların çimlenmesi de destekleniyor.

Araştırmacılar, bu etkinin uzun vadede kurak bölgelerde bitki örtüsünün güçlenmesine ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

DOĞAL İYİLEŞMEDE KERTENKELE ETKİSİ

Güney Avustralya'da devam eden Marna Banggara projesi, kaybolan doğal süreçleri yeniden canlandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında yerel hayvan türlerinin ekosistemde üstlendiği görevler incelenirken, kertenkelelerin de göz ardı edilmemesi gereken canlılar arasında olduğu belirtiliyor.

Günümüzde çalışmalar devam ederken, bilim insanları sağlıklı kertenkele popülasyonlarının bulunduğu alanlarda doğal toparlanmanın daha güçlü gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.