Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nden rüzgar akımlarıyla havalanan 27 milyon ton mineral tozu, her yıl Atlas Okyanusu'nu aşarak Güney Amerika'daki Amazon Ormanları'na ulaşıyor. NASA uydu ölçümleriyle belgelenen bu taşınım, yoğun yağışlar nedeniyle besin değeri azalan yağmur ormanlarının bitki örtüsünü gübreleyerek ekosistemin devamlılığını sağlıyor.

NASA UYDU VERİLERİYLE KITALARARASI TAŞINIM ÖLÇÜLDÜ

NASA tarafından gerçekleştirilen uydu gözlemleri, Kuzey Afrika'dan Güney Amerika'ya uzanan atmosferik toz hareketinin boyutlarını ortaya koydu. Ölçümlere göre Sahra Çölü'nden her yıl rüzgar akımlarıyla havalanan milyonlarca ton mineral tozu, binlerce kilometrelik mesafeyi aşarak Atlas Okyanusu'nun diğer yakasına taşınıyor. Bu doğal akış sonucunda her yıl yaklaşık 27 milyon ton toz doğrudan Amazon havzasına ulaşıyor.

SAHRA TOZU AMAZON ORMANLARI İÇİN NEDEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR?

Dünyanın en yoğun yağış alan bölgelerinden biri olan Amazon Ormanları'nda, sürekli yağmur suları topraktaki mineralleri yıkayarak toprağın besin değerini düşürüyor. Bitki örtüsünün gelişimi ve yenilenmesi için gerekli olan temel minerallerin eksilmesi, bölgedeki doğal yaşam açısından kritik bir sınır oluşturuyor. Sahra Çölü'nden gelen toz bulutları, yağışların topraktan uzaklaştırdığı bu temel besin maddelerini atmosfere taşıyarak yeniden orman ekosistemine kazandırıyor.

YILDA 22 BİN TON FOSFOR ORMAN TABANINA BIRAKILIYOR

Sahra Çölü'nden havalanan toz tanecikleri, zengin mineral içeriğiyle dikkat çekiyor. NASA verileri, okyanusu aşan bu toz bulutlarının Amazon topraklarına yılda yaklaşık 22 bin ton fosfor bıraktığını gösteriyor. Bitki büyümesi için vazgeçilmez bir element olan fosfor, yağmur ormanlarının yoğun bitki örtüsünü ayakta tutan temel besin kaynağını oluşturuyor.

ÇÖL İLE YAĞMUR ORMANLARI ARASINDAKİ BU DÖNGÜ NASIL İŞLİYOR?

Dünyanın en kurak bölgelerinden biri olan Sahra Çölü ile dünyanın en büyük yağmur ormanları arasında kurulan bu doğal hat, küresel iklim ve rüzgar sistemleri aracılığıyla kesintisiz işliyor. Kuzey Afrika'daki rüzgarların yerden kaldırdığı mineral yüklü toz tabakası, yüksek hava akımlarına karışarak Atlas Okyanusu boyunca batıya doğru ilerliyor. Güney Amerika kıtasına ulaşan bulutlar, yağışlarla birlikte yeryüzüne inerek Amazon topraklarının mineral dengesini düzenli olarak yeniliyor.