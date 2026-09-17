Suudi Arabistan'daki Uruq Bani Ma'arid Koruma Alanı'nda 1990'lı yıllarda başlatılan yaban hayatını koruma projesi, 20 yılın ardından başarıyla sonuçlandı. Özel yetiştirme merkezlerinde çoğaltılan 313 Arabistan ve kum ceylanı, bölgeye salındıktan sonra ilk olarak radyo vericileriyle izlendi.

2015–2016 yıllarında Journal of Arid Environments dergisinde yayımlanan araştırma için yerleştirilen geniş fotokapan ağı ise ceylanların geçen yirmi yıla rağmen bölgede kalıcı ve sağlıklı popülasyonlar kurduğunu ortaya koydu.

CEYLANLARIN DAVRANIŞ KALIPLARI İNCELENDİ

Aşırı sıcakların hüküm sürdüğü bu çöl ekosisteminde ceylanlar, hayatta kalmak için kendi türlerine özgü doğal davranış kalıplarını sergilemeye devam etti. Arabistan ceylanları ağırlıklı olarak koruma alanının batı kesimlerine yerleşip sıcak günlerde aktif olma saatlerini geceye ve alacakaranlığa kaydırırken, kum ceylanları daha geniş olan orta bölgeye yayıldı.

Ayrıca kum ceylanlarının havalar ısındıkça batı sınırına çekildiği, soğuk dönemlerde ise alanın iç kesimlerine doğru ilerlediği tespit edildi.

ÇÖL ŞARTLARINA TAMAMEN UYUM SAĞLADILAR

12.684 kilometrekarelik devasa koruma sahası, hayvanların mevsime göre hareket edebilmesine ve doğal ekolojik tercihlerini sürdürebilmesine imkan sağladı. Fotokapanlar sayesinde elde edilen bu veriler, esaret altında üretilip doğaya salınan hayvanların zamanla yapay ortamın etkilerinden sıyrılarak doğal yaşam ritimlerine ve çöl şartlarına tamamen uyum sağlayabildiğini kanıtladı.