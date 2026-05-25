Deneyin yürütüldüğü alanlar, Sahra’nın güney sınırındaki Sahel hattında yer alıyor. Burkina Faso, Çad ve Nijer çevresindeki geniş kurak kuşak, son yıllarda hızlanan çölleşme nedeniyle milyonlarca insan için tarım ve yaşam krizine dönüşmüş durumda. Araştırmalara göre bölgede son 50 yılda yüz binlerce kilometrekarelik verimli arazi çölleşti.

KAPLUMBAĞALAR ÇÖLÜN ALTINI DEĞİŞTİRDİ

Projede kullanılan Afrika mahmuzlu kaplumbağaları, dünyanın en büyük kara kaplumbağaları arasında yer alıyor. Doğal yaşam alanları Sahra’nın güney kuşağı olan Sahel bölgesi olan bu tür, sert iklim koşullarına dayanıklılığıyla biliniyor. Dev sürüngenlerin en dikkat çekici özelliği ise toprağın altına derin tüneller kazmaları.

Uzmanlar, kaplumbağaların açtığı bazı tünellerin 10 metreyi geçtiğini belirtiyor. Bu tüneller sayesinde toprağın altında nem tutulmaya başladı, yüzey sıcaklığı düştü ve rüzgarın taşıdığı tohumlar korunaklı alanlarda filizlenme şansı buldu. Uydu görüntülerinde daha önce tamamen kumla kaplı olan bazı bölgelerde küçük yeşil kümelerin oluştuğu görüldü.

Araştırmacılar ayrıca kaplumbağaların dışkılarıyla tohum taşınmasına katkı sağladığını, bunun da doğal bitki döngüsünü hızlandırdığını ifade ediyor.

BÜYÜK YEŞİL DUVAR PROJESİNE DOĞAL DESTEK

Afrika Birliği’nin yıllardır sürdürdüğü 'Büyük Yeşil Duvar' projesi kapsamında Sahra’nın ilerleyişini durdurmak için milyonlarca ağaç dikiliyor. Ancak kuraklık, kum fırtınaları ve maliyetler nedeniyle hedeflenen alanların büyük bölümü hâlâ yeşillendirilemedi.

Bu nedenle bilim insanları artık sadece ağaç dikmek yerine, ekosistemi doğal yollarla yeniden canlandırabilecek canlı türlerine yöneliyor. Dev kaplumbağalar da bu yaklaşımın en dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Benzer çalışmaların daha önce Galapagos Adaları’nda da yürütüldüğü, kaplumbağaların bulundukları alanlarda bitki örtüsünün gelişimine katkı sağladığının gözlemlendiği belirtiliyor.