Sahra Çölü'nde çölleşmeyle mücadele için uygulanan yöntemler arasında yarım ay şeklindeki toprak çukurları öne çıktı. Yağmur suyunu arazide tutarak toprağın nem kazanmasını sağlayan bu yöntem, kurak bölgelerde bitki örtüsünün yeniden gelişmesine katkıda bulunuyor.

Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan Sahel bölgesinde, uzun yıllar süren yoğun güneş ışığı ve aşırı otlatma nedeniyle toprak sertleşerek su geçirmez hale geldi. Yağmur sularının toprağa nüfuz edememesi, yüzey akışını ve erozyonu artırırken dikilen fidanların da kısa sürede kurumasına yol açtı.

Bölgedeki çalışmalarda başlangıçta arı kolonilerinin ve ağaçlandırma faaliyetlerinin ekosistemin yeniden canlanmasına yardımcı olması hedeflendi. Ancak aşırı sıcaklıklar, arı kovanlarının içindeki balmumunun yumuşamasına ve yapının bozulmasına neden oldu. Ağaçlandırma çalışmaları da toprağın yeterli nemi koruyamaması nedeniyle beklenen sonucu vermedi.

YARIM AY ŞEKLİNDE ÇUKURLAR AÇILIYOR

Çölleşmeyle mücadelede kullanılan yöntemlerden biri, arazide yarım ay biçiminde çukurlar açılmasına dayanıyor. Eğime karşı konumlandırılan çukurların kavisli kenarlarında küçük toprak setleri oluşturuluyor. Böylece yağmur sularının akış hızı azaltılarak suyun arazide birikmesi ve toprağın alt katmanlarına sızması sağlanıyor.

Boru, pompa veya elektrik gerektirmeyen yöntem, yağmur suyunun hızla akıp gitmesini önlerken toprakta nemin daha uzun süre korunmasına yardımcı oluyor. Çukurların bulunduğu alanlarda çevredeki açık arazilere kıyasla daha düşük sıcaklıklar oluşabildiği belirtildi.

BİTKİ ÖRTÜSÜ YENİDEN GELİŞİYOR

Toprakta nemin korunmasıyla birlikte çiftçiler, kuraklığa dayanıklı yerel bitkilerin tohumlarını ekiyor. Bitkilerin kökleri zamanla toprağın yapısını iyileştirirken oluşan gölge, nem kaybını ve yüzey sıcaklığını azaltıyor.

Bitki örtüsünün gelişmesiyle böcekler ve kuşlar yeniden bölgeye dönüyor. Kuşların taşıdığı tohumlar farklı bitki türlerinin yayılmasına katkıda bulunurken akasya gibi yerel ağaçlar da yeniden filizleniyor.

Gönderdiğin kaynakta aktarılan bilgilere göre, Nijer'deki 18 uygulama alanında bitki örtüsünün yeşilliğinde yaklaşık yüzde 50 artış kaydedildi. Yöntem, Sahel bölgesinde toprağın su tutma kapasitesini artırmaya ve çölleşmeyle mücadeleye yönelik uygulamalar arasında yer alıyor.