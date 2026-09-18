Arap tavşanının bölgede görülmediği onlarca yılın ardından başlatılan program yalnızca hayvanların yeniden doğaya bırakılmasını kapsamıyor. Araştırmacılar aynı zamanda tavşanların hareketlerini, yaşam alanı tercihlerini, beslenme alışkanlıklarını, yayılımlarını ve başlıca ölüm nedenlerini takip ediyor.

İLK DENEMEDE 1 AYDA 8 TAVŞAN ÖLDÜ

İlk çalışma Mayıs 2015’te gerçekleştirildi ve 11 Arap tavşanı alıştırma alanına bırakıldı. Ancak bölgedeki bitki örtüsünün yetersiz olması ve hayvanların takibinde kullanılan tasmalarda yaşanan sorunlar çalışmayı olumsuz etkiledi. Yalnızca 1 ay içinde 8 tavşan öldü ve geriye 3 dişi kaldı. Araştırmacılar bunun üzerine ilk denemede karşılaşılan sorunları değerlendirerek takip sistemlerinde değişiklik yaptı. Bir sonraki salım için çölde bitki örtüsünün daha yoğun olduğu bir dönem tercih edildi.

İKİNCİ DENEMEDE NE OLDU?

Mart 2016’da bu kez 16 tavşan doğaya bırakıldı. Geliştirilmiş takip sistemlerinin kullanıldığı ikinci çalışmada 3 tavşan avlanarak öldü. Ardından bölgede meydana gelen şiddetli yağışlar rezervin çitlerine zarar verdi ve hayvanların büyük bölümü koruma alanının diğer kesimlerine dağıldı. Araştırmacılar buna rağmen tavşanları izlemeye devam etti. Eylül 2017’de salınan hayvanların doğal ortamda ürediği ilk kez doğrulandı. Böylece bölgede yeniden bir popülasyon oluşturulabileceğine ilişkin ilk üreme verisi elde edildi.

VAHŞİ DOĞADA ÜREMEYİ BAŞARDILAR

IUCN’nin 2018’de yayımladığı rapor döneminde rezerv içerisinde 6 ila 13 Arap tavşanının kaldığı tahmin edildi. Hayvanların ağırlıklı olarak koruma alanındaki iki vadide yaşadığı belirlendi. Ancak vahşi doğada üremenin doğrulanmasına rağmen IUCN, salınan hayvan sayısının düşük olması, yüksek ölüm oranı, salım zamanlaması ve çevresel koşullarda yaşanan sorunlar nedeniyle projeyi o aşamada başarısız olarak değerlendirdi.

NEDEN YENİDEN ÇÖLE BIRAKILIYORLAR?

Programın temel amacı, Arap tavşanının onlarca yıl önce kaybolduğu doğal yaşam alanında yeniden vahşi bir popülasyon oluşturmasını sağlamak. Çalışma kapsamında doğaya bırakılan hayvanların yalnızca sayıları değil, çevreyle nasıl etkileşim kurdukları da inceleniyor.

Araştırmacılar tavşanların hareketlerini, hangi bölgeleri tercih ettiklerini, neyle beslendiklerini, ne kadar uzağa yayıldıklarını ve ölüm nedenlerini kayıt altına alıyor. Elde edilen verilerin türün doğal ortamındaki yaşam koşullarının belirlenmesinde kullanılması amaçlanıyor.

ÜÇÜNCÜ DENEME İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

2015 ve 2016’daki iki girişimin ardından vahşi doğada üreme kaydedilmesine rağmen kalıcı ve istikrarlı bir popülasyon oluşturulamadı. Çalışmanın üçüncü denemesinde, önceki salımlarda elde edilen veriler doğrultusunda Arap tavşanının Mahazat as-Sayd’daki doğal yaşam alanına yeniden kazandırılması hedefleniyor.