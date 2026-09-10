Karayipler’in ıssız köşesinde bir zamanlar çölü questioning an andıran Redonda Adası, doğanın insan eliyle bozulan dengesini yine doğru bir müdahaleyle nasıl hızla toparlayabileceğinin somut bir örneğine dönüştü.

ADANIN KADERİ DEĞİŞTİ

Yıllar boyunca adaya dışarıdan getirilen istilacı sıçanlar yerel canlı popülasyonunu yok ederken, kontrolden çıkan yaban keçileri bitki örtüsünü tamamen kurutmuştu. Yeşil dokunun yok olmasıyla birlikte köklerinden mahrum kalan toprak ve kayalar denize dökülmüş, adayı çevreleyen hassas mercan resifleri bile bu durumdan ağır zarar görmüştü.

Ancak 2016 yılında başlatılan kapsamlı restorasyon projesi adanın kaderini değiştirdi:

2017 itibarıyla adadaki istilacı sıçan ve yaban keçisi popülasyonu tamamen sıfırlandı.

2023 verilerine göre adadaki toplam bitki biyokütlesi %2000’den fazla artış gösterdi.

15 farklı kara kuşu türü adaya yeniden yerleşti; endemik sürüngen sayısı ise 4 katına çıktı.

Adaya özgü bu nadir kertenkele türünün popülasyonu 2017’den bu yana 13 kat büyüdü.

KÖK SALAN AĞAÇLAR DENİZİ DE KURTARDI

Vejetasyonun üzerindeki baskı kalkar kalkmaz, doğa kendi kendini onarma sürecini başlattı. Adaya kök salan binlerce ağaç ve çalı, erozyonu durdurarak toprağın okyanusa kaymasını engelledi. Karadaki bu iyileşme, deniz kuşlarının geri dönmesini ve beraberinde deniz ekosisteminin de canlanmasını sağladı.

Atılan adımların ardından Redonda ve çevresi resmi koruma statüsüne kavuşturuldu. Yeni koruma alanı; karanın yanı sıra mercan resifleri ile deniz çayırlarını kapsıyor ve en az 30 tehlike altındaki türe güvenli bir yuva sunuyor. Ekologlar, önümüzdeki süreçte iguanalar ve peçeli baykuşlar gibi adanın eski yerlilerini de bölgeye yeniden kazandırmayı hedefliyor.