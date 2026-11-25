Kazakistan ile Özbekistan arasında bulunan ve dünyanın en büyük çevre felaketlerinden biri olarak gösterilen Aral Gölü için yeni bir proje gündeme geldi.

İspanyol bilim insanları, gölün eski yatağının belirli bölümlerini yeniden suyla doldurarak atmosfere salınan karbondioksit miktarının azaltılabileceğini açıkladı. Araştırmaya göre, bu yöntemle gelecekte atmosfere salınması beklenen 605 milyon ton CO₂'nin önüne geçilebilir.

1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin gölü besleyen nehirlerin sularını pamuk tarlalarını sulamak için başka yönlere çevirmesiyle kurumaya başlayan Aral Gölü, zamanla büyük ölçüde küçüldü. Gölün kuruması yalnızca su kaynaklarının ve ekosistemin kaybına değil, aynı zamanda eski göl tabanında biriken karbonun atmosfere salınmasına da neden oldu.

Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, gölün kuruyan tabanından bugüne kadar yaklaşık 204 milyon ton karbon açığa çıktı. Bu miktar, 748 milyon ton karbondioksite karşılık geliyor.

KURUYAN TABAN KARBON SALMAYA DEVAM EDİYOR

Araştırmacılar, göl tabanında binlerce yıldır biriken organik maddelerin su altında kaldıkları sürece atmosferdeki oksijenle temas etmediğini belirtiyor. Ancak suyun çekilmesiyle oksijenin tortullara ulaşması, mikroorganizmaların organik maddeleri parçalamaya başlamasına yol açıyor. Bu süreçte atmosfere karbondioksit salınıyor.

Kuruyan göl tabanında yetişen bitkilerin karbon emilimi ise ortaya çıkan salımı telafi etmeye yetmiyor. Araştırmaya göre bitkiler, açığa çıkan karbonun yüzde 1'inden daha azını emebiliyor.

GÖLÜN YARISINI GERİ KAZANDIRMAK İÇİN 8,5 MİLYAR EURO GEREKİYOR

Bilim insanları, Aral Gölü'nün tamamını eski haline getirmek yerine karbon salımının en yoğun olduğu bölgelerin yeniden su altında bırakılmasını öneriyor. Böylece göl tabanındaki tortulların oksijenle teması kesilerek yeni karbondioksit salımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesi için Orta Asya'daki eski sulama kanallarının yenilenmesi gerekiyor. Su kayıplarının bazı kanallarda yüzde 90'a kadar ulaşabildiğine dikkat çeken araştırmacılar, dağıtım sistemlerinin modernize edilmesiyle göle daha fazla su aktarılabileceğini belirtti.

Tahmini maliyeti 8,5 milyar euro olan yatırımla Aral Gölü'nün 1960 yılındaki yüzölçümünün yaklaşık yarısının yeniden suyla kaplanabileceği öngörülüyor.