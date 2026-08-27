Yöntem ilk olarak Baotou-Lanzhou demiryolunu kumlardan korumak amacıyla geliştirildi. Sürekli hareket eden kum nedeniyle doğrudan ağaç veya çalı dikmek mümkün olmayınca araştırmacılar, tarımsal atık durumundaki samanları kullanarak çöl yüzeyini sabitlemenin yolunu buldu.

SAMANLARI KARELER HALİNDE KUMA GÖMDÜLER

Uygulamada buğday ve benzeri bitkilerden kalan samanlar yaklaşık 1 metreye 1 metre büyüklüğünde kareler oluşturacak şekilde kuma yerleştiriliyor. Samanın bir bölümü kumun içine gömülürken yaklaşık 10-20 santimetrelik kısmı yüzeyde bırakılıyor. Böylece çöl yüzeyinde kilometrelerce uzanabilen dama tahtasına benzer bir yapı ortaya çıkıyor.

Bu basit engeller zemine yakın noktadaki rüzgarın hızını düşürüyor. Rüzgar yavaşladıkça kum tanelerinin yer değiştirmesi de azalıyor ve sürekli hareket eden kum tepelerinin yüzeyi zamanla daha kararlı hale geliyor.

Araştırmalarda 1x1 metrelik saman karelerinin kum taşınımını yüzde 99,5'e kadar azaltabildiği belirlendi. Böylece demiryolunun sürekli kum altında kalmasının önüne geçilirken çevredeki alanların da korunmasına katkı sağlandı.

ÇIPLAK KUMLARDA BİTKİLER TUTUNMAYA BAŞLADI

Sistemin etkisi yalnızca kumun hareketini durdurmakla sınırlı kalmadı. Samanlar zamanla çürüyerek toprağa organik madde kazandırdı. Sabitlenen yüzeyde ince toprak parçacıkları birikmeye, nem daha uzun süre korunmaya ve biyolojik toprak kabukları oluşmaya başladı.

Daha sonra korunan alanlara kuraklığa dayanıklı çalılar ve yerli otlar dikildi. Artık sürekli hareket etmeyen kum sayesinde bitkilerin kök salma ve hayatta kalma şansı yükseldi. Zaman içerisinde daha önce çıplak ve hareketli kumlardan oluşan bazı alanlarda bitki örtüsü gelişmeye başladı.

Saman bariyerlerinin belirli aralıklarla yenilenmesi gerekiyor. Klasik uygulamadaki samanların birkaç yıl içinde parçalanmasına karşın bu süre, bitkilerin yerleşmesi ve kum yüzeyinin daha kararlı hale gelmesi için zaman kazandırıyor. Günümüzde geliştirilen daha dayanıklı saman bariyerlerinin ise 5-6 yıl kullanılabildiğini gösteren çalışmalar bulunuyor.

Shapotou’da demiryolunu korumak amacıyla başlayan yöntem daha sonra çölleşmeyle mücadelede kullanılan tekniklerden birine dönüştü. Benzer saman bariyerleri bugün farklı kurak bölgelerde kum hareketini azaltmak ve bitki örtüsünün yeniden oluşmasına yardımcı olmak amacıyla uygulanıyor.