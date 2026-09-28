Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın "ülkeyi dönüştürecek dev hamle" olarak duyurduğu futüristik şehir projesi The Line, artan maliyetler ve bölgesel krizlerin kurbanı oldu.

İran savaşı ve Husilerin saldırıları nedeniyle tırmanan maliyetler Suudi yönetimini zora sokarken, çöl dağları boyunca 170 kilometre uzanması ve 9 milyon kişiye ev sahipliği yapması planlanan 500 metrelik aynalı binalar projesinde çalışmalar tamamen durdu.

İŞ MAKİNELERİ SATIŞA ÇIKARILDI

Daha önce hedeflenen bitiş tarihi 2026'dan 2029'a ertelenen ve inşaat alanı 2.4 kilometreye kadar düşürülen megakent projesinin maliyetinin 1 trilyon doları aşacağı belirtiliyor. Resmi olarak iptal edildiği açıklanmasa da projenin tamamen rafa kaldırıldığı ortaya çıktı. Şantiyede çürümeye terk edilmek istenmeyen ve büyük bölümü ABD'li dev firmalardan temin edilen devasa iş makinesi filosu ise satılmak üzere çölde sıra sıra dizilerek sergilenmeye başlandı.

Parsons, Jacobs, AECOM ve Bechtel gibi ABD merkezli dev şirketlerin mühendislik ve altyapı yönetimi üstlendiği proje için yabancı danışmanlık firmalarına 1.4 ila 2.6 milyar dolar arasında ödeme yapılmıştı.

Ancak gelinen noktada milyarlarca dolarlık ekipman ve iş makineleri, alıcılarını beklemek üzere sosyal medyada paylaşılan satış videolarıyla gündeme geliyor.