Ünlü bilim dergisi Geophysical Research Letters’ta yayımlanan araştırmaya göre, çöl yüzeyini kaplayan dev paneller sadece elektrik üretmekle kalmıyor; rüzgarın hızını keserek kum ve toz fırtınalarının oluşmasını da engelliyor.

Çöl zeminini kalkan gibi örten paneller, yüzeydeki rüzgar akışını yavaşlatıp toprağın rüzgara kapılmasını zorlaştırıyor. Ayrıca santral sahalarında yapılan toprağı sabitleme çalışmaları sayesinde bölgedeki bitki örtüsünde belirgin bir iyileşme sağlanıyor.

Verilere göre mevcut tesisler, rüzgarın kaldırdığı toz miktarını her ay ortalama 352 bin ton azaltarak çevre şehirlerdeki hava kalitesini hissedilir derecede artırıyor.

Araştırmacılar, Çin’in yeşil enerji hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi sahalarını genişletmeye devam etmesi halinde, 2060 yılına kadar bölgedeki zararlı ince toz (PM10) oranının yüzde 14 civarında azalacağını öngörüyor.

Böylece kurak alanlara inşa edilen dev paneller, hem fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak hava kirliliğini önlüyor hem de bölge halkını yıkıcı kum fırtınalarına karşı koruyan doğal bir bariyer işlevi görüyor.