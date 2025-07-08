Teksas’ın orta kesimlerinde meydana gelen sel felaketi, çölleriyle ünlü kurak eyaleti sular altında bıraktı.

Şiddetli yağışlar sonrası taşan Guadalupe Nehri'nin çevresinde, çoğu çocuk olan 96 kişi hayatını kaybetti. Arabalar ve evler akıntıya kapılıp kayboldu. Kerville kentine ulaşım, bot ve helikopterlerle sağlandı.

Kerrville kenti yakınlarında bulunan Hristiyan kız kampı Camp Mystic, en ağır darbeyi aldı. Kamp yönetimi, 27 kampçı ve görevlinin öldüğünü resmen duyurdu. On kız çocuğu ile bir kamp görevlisi hala kayıp.

FELAKET DEVAM EDECEK

Arama kurtarma ekipleri, yoğun çamur ve yıkıntılarla kaplı bölgede çalışmalarını sürdürürken, yetkililer yaklaşan yeni fırtınaların işleri daha da zorlaştırabileceğini belirtti.

Pazartesi öğleden sonra sadece Kerr ilçesinde 84 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişilerden 28’inin çocuk olduğu açıklandı.

Komşu beş ilçede ise 12 kişinin daha sel nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. 41 kişinin akıbeti hala bilinmiyor.

Bu esnada kız kampının ortak sahibi ve yöneticisi Richard Eastland, sel sırasında çocukları kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Torunu George Eastland sosyal medyada “Eğer doğal yollardan ölmeyecekse, kızları uğruna ölmesi kaçınılmazdı” diye yazdı.

UYARI SİSTEMİNE 'BÜTÇE YETMEDİ'

Felaketin yeni perdesi ufukta görünürken, eyalet yetkilileri erken uyarı sistemlerinin birçok hayatı kurtarabileceğinin altını çizdi.

Teksas Valisi Yardımcısı Dan Patrick, Kerrville’de siren sistemi kurulması için gelecek yaza kadar eyaletin devreye gireceğini söyledi.

Patrick, “Burada sirenler olmalıydı. Eğer olsaydı, belki bazı hayatları kurtarabilirdik” dedi. Bu açıklama, sekiz yıl önce sel uyarı sistemi kurulmasının bütçe yetersizliği nedeniyle iptal edildiğini ortaya çıkaran haberlerin ardından geldi.