İspanya’nın Almeria eyaletinde bulunan Campo de Dalias ovasındaki sera yoğunlaşması, ülke genelindeki ısınma eğiliminin aksine bölgede ortalama sıcaklığın düşmesine yol açtı. İklim araştırmaları ve uydulardan elde edilen veriler, örtü altı tarımda kullanılan beyaz plastiklerin güneş ışığını yansıtarak yerel bir soğuma etkisi yarattığını ortaya koyuyor.

TARİHSEL DÖNÜŞÜM VE ÜRETİM KAPASİTESİ

1970'li yıllardan önce Campo de Dalias bölgesi, yıllık 200-300 mm yağış alan, büyük toprak sahiplerine ait arpa ve otlak alanlarından oluşan kurak bir yapıya sahip. Fransız ziraat mühendisi Bernard Roux'nun aktardığı bilgilere göre bölge, sondaj ve sulama altyapısının kurulmasından önce yalnızca kısıtlı hayvancılık faaliyetleri için kullanılıyordu.

1940 ve 1950'li yıllarda başlatılan sulama projelerinin ardından gelişen örtü altı tarım sektörü günümüzde 300 ila 400 km² arasında bir büyüklüğe ulaştı. Sektör verilerine göre bölgede her yıl çoğunluğu Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere yaklaşık 3,5 milyon ton meyve ve sebze üretiliyor.

FİZİKSEL MEKANİZMA VE İKLİM VERİLERİ

Almeria Üniversitesi araştırmacılarından Pablo Campra’nın 2008 yılında Journal of Geophysical Research dergisinde yayımlanan çalışması, seraların yüzey örtüsünün albedo yani yansıtma gücü değerini artırdığını tespit etti.

Otlak alanlara kıyasla albedoda yaşanan yaklaşık 0,10'luk artış, metrekare başına ortalama -20 W/m²'lik bir yansıtılmış ısı transferi sağladı. Bu veriler doğrultusunda, 1983-2006 yılları arasında İspanya genelinde ve küresel ölçekte sıcaklık artışı gözlenirken, Almería'daki sera bölgesinde yüzey sıcaklığının her on yılda ortalama 0,3 °C düştüğü belirlendi.

ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLER

Tarımsal üretimin ve altyapının bölge üzerindeki etkileri raporlar ve akademik çalışmalarla belgelendi. Water Science & Technology dergisinde yer alan hidrojeolojik verilere göre, akiferlerin yıllık beslenme kapasitesi 50 hectometreküp düzeyindeyken, yıllık çekim miktarı 100 hectometreküpü aşıyor.

Bu durum yeraltı su seviyesinin düşmesine ve kıyı alanlarında deniz suyunun akiferlere karışarak suyun tuzlanmasına yol açıyor. Ayrıca tarım örgütlerinin verilerine göre her sezon yaklaşık 3 milyon ton plastik atık açığa çıkarken, bölgedeki seralarda çoğunluğu göçmenlerden oluşan binlerce tarım işçisi günlük 30 euro veya altında bir ücret karşılığında gündelik olarak istihdam ediliyor.

ŞEHİR PLANLAMASI VE İKLİM ARAŞTIRMALARINA YANSIMASI

Almeria’daki albedo değişimi, şehir planlama ve iklim araştırmalarında serin çatı uygulamalarına referans oluşturdu. University College London tarafından yapılan iklim modellemeleri, binaların çatılarını beyaza boyamanın şehir içi hava sıcaklığını 1,2 °C ile 2 °C arasında düşürebileceğini gösterdi.

Yapılan incelemeler, bu yöntemin yeşil çatı veya güneş paneli uygulamalarına kıyasla kent içi sıcaklığı düşürmede daha yüksek bir performans sergilediğini ortaya koydu.