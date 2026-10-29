Çin’in çöl alanlarında elektrik üretimi ve çölleşmeyle mücadele hedefiyle kurduğu devasa güneş enerjisi santrallerinin, yerel iklim ve su dengesi üzerindeki etkileri bilimsel araştırmalara konu oluyor.

Kuzeybatı bölgelerinde, özellikle Gobi ve Taklamakan çöllerinde hızla genişleyen fotovoltaik tesislerin zemin sıcaklığı, nem dağılımı ve yağış rejiminde değişimlere yol açtığı belirlendi.

PANELLERİN ALTINDA FARKLI MİKROKLİMA OLUŞUYOR

Solar Energy dergisinde yayımlanan saha çalışması kapsamında Gobi Çölü'ndeki bir santralde yapılan ölçümler, panellerin bulunduğu alanlar ile açıkta kalan zemin arasında belirgin farklar olduğunu ortaya koydu. Verilere göre, güneş panellerinin altındaki ortalama aylık toprak sıcaklığı açık alanlara kıyasla 3 ila 5 santigrat derece daha düşük seyrediyor.

Araştırma ekibi ayrıca, zemin neminin panellerin yarattığı gölgeli bölgelere doğru kaydığını ve tesis içinde farklı mikroklimatik alanlar oluştuğunu kaydetti.

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE TOPRAK NEMİNDE ARTIŞ GÖZLENDİ

Sustainable Energy Technologies and Assessments dergisinde yayımlanan bir diğer araştırma ise daha geniş ölçekli tesislerin ekolojik yansımalarını inceledi. Bulgular, fotovoltaik panellerin meralardaki bitki örtüsünün yoğunlaşmasına ve tarım arazilerinde nem tutulumunun artmasına katkı sağladığını gösterdi.

KİTLESEL KURULUMLARIN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ MODELLENDİ

Öte yandan, Taklamakan Çölü üzerine yürütülen iklim ve bitki örtüsü modellemeleri, tesislerin kontrolsüz ve kitlesel biçimde yayılmasının olası risklerine işaret etti. Simülasyonlar, devasa kurulumların belirli yerleşim yerlerindeki su kaynaklarında düşüşe neden olabileceğini öngörüyor.

Uzmanlar, söz konusu su kaybı riskinin kesinleşmiş bir veri olmadığını, geleceğe yönelik modellemelere dayandığını ve santrallerin çevresel etkilerinin zemin yapısı ile yerel iklim şartlarına göre farklılık gösterdiğini bildirdi.