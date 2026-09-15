Afrika ülkelerinin önderliğinde 2007 yılında başlatılan Büyük Yeşil Duvar projesi, tek bir hat üzerinde ağaç dikme fikrinden sıyrılarak toprak ıslahı, su yönetimi ve sürdürülebilir tarımı kapsayan geniş ölçekli bir bölgesel kalkınma modeline dönüştü.

Senegal'den Cibuti'ye uzanan 5 bin millik hat boyunca yürütülen çalışmalar, bölgedeki ekosistem restorasyonuyla birlikte toplumsal refahı artırmayı hedefliyor.

2030 YILI HEDEFLENİYOR

Afrika Birliği çatısı altında sürdürülen projede 2030 yılına kadar 100 milyon hektar bozulmuş arazinin geri kazanılması, 250 milyon ton karbonun tutulması ve kırsal bölgelerde 10 milyon yeşil iş imkanının yaratılması amaçlanıyor.

Sahadaki uygulamalar sadece fidan dikimiyle sınırlı kalmayıp otlakların korunması, su tutma yapılarının inşası ve tarımsal ormancılık yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını içeriyor.

UYUMLU BİR BİLDİRİM SÖZ KONUSU

Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin 2026 tarihli raporu, girişim bünyesinde kayıtlı 389 projeden 90'a yakınının ortak izleme çerçevesine uyumlu veri sağladığını ortaya koydu. Uyumlu bildirimde bulunan projelerin sonuçları ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Restore Edilen Alan: 1,66 milyon hektar (Hedef: 100 milyon hektar)

Karbon Salınımı Dengesi: 24 milyon ton CO₂ eşdeğeri (Hedef: 250 milyon ton)

Yaratılan İstihdam: 4,6 milyon yeşil iş (Hedef: 10 milyon iş)

Uzmanlar, veri sunan proje sayısındaki sınırlılık nedeniyle mevcut rakamların sahada yürütülen tüm faaliyetleri kapsamadığını, 2030 hedeflerine gidişatın tam olarak ölçülebilmesi için raporlama standartlarının tüm projelere yaygınlaştırılacağını bildirdi.