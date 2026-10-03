Hindistan’ın en uzun su yolu olan 837 kilometrelik Indira Gandhi Kanalı, Batı Racastan’daki Thar Çölü’ne su taşımaya devam ederken, bölgede tarımsal verim artışının yanı sıra ciddi toprak bozulmaları kaydedildi.

1958 yılında başlatılan ve 1984'te "Indira Gandhi Nahar Pariyojana" adını alan proje, arat ve kumlu arazileri tarıma kazandırma amacını taşıyordu. Uygulanan ağaçlandırma ve sulama faaliyetleri sonucunda rüzgar erozyonu azalırken, bölgede buğday ve pamuk ekimi yaygınlaştı. Kanal ayrıca çevredeki yerleşim yerlerine içme suyu sağlamaya başladı.

YER ALTI SU SEVİYESİ YÜKSELDİ: TUZLANMA ARTTI

Kanal hatlarından ve tarım parsellerinden sızan fazla su, bölgedeki derin yer altı su seviyesinin yüzeye yaklaşmasına neden oldu. Yüksek sıcaklık ve buharlaşma oranları sebebiyle toprağın alt katmanlarındaki çözünmüş tuzlar yüzeyde birikerek toprak kalitesini düşürdü.

Topoğrafik yapının doğal su tahliyesine izin vermediği Tibbi ve Rawatsar gibi alanlarda, biriken durgun suların komşu tarım arazilerindeki yer altı suyunu da beslediği ve engelleme oluşturduğu belirlendi.

İNCELEME ALANININ YÜZDE 34,25'İ ETKİLENDİ

Hindistan Tarımsal Araştırma Konseyi (ICAR) bünyesindeki Annals of Arid Zone dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Hanumangarh ilçesine bağlı Rawatsar bölgesinde yürütülen saha ve IRS-1B uydu analizleri sonucunda yaklaşık 165 kilometrekarelik alanın su doygunluğu ve tuzlanmadan etkilendiği tespit edildi.

Söz konusu veri, incelenen komuta alanının yüzde 34,25’ine karşılık gelirken, araştırmacılar etkilenen yüzölçümün her yıl genişleme eğiliminde olduğunu kaydetti.

UZMANLAR YENİ BİR ÇÖZÜM YOLU GELİŞTİRDİ

Tarım ve yerleşim alanlarının kanala bağımlılığı nedeniyle su akışının kesilmesi bir yöntem olarak değerlendirilmiyor. Uzmanlar ve araştırmacılar, bölgedeki dengenin sağlanması adına entegre drenaj altyapısının kurulmasını, okaliptüs, kavak, Salvadora ve Tamarix gibi yüksek su tüketen ağaç türleriyle biyo-drenaj yapılmasını ve tasarruflu sulama tekniklerine geçilmesini öneriyor.

Bölgeye yönelik özel bir düzeltme programına ilişkin sayısal veriler henüz eyalet hükümeti resmi kaynaklarınca teyit edilmemiş olsa da, uzmanlar altyapı yetersizliğinin projenin sürdürülebilirliğini kısıtladığını vurguladı.