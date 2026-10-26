Afrika ve Asya'daki kurak sahalarda kum fırtınalarına karşı dikilen yabancı çalı ve ağaç türleri, yer altı su rezervlerini tamamen bitirdi. Toprağın onlarca metre altındaki tatlı suyu emen bu bitkiler, hem yerli bitki örtüsünün yok olmasına hem de kırsal yerleşimlerdeki su kuyularının tükenmesine yol açtı.

YEŞİLLENDİRME PROJESİ NASIL ÇEVRE KRİZİNE DÖNÜŞTÜ?

Kurak alanlarda çölün ilerleyişini durdurmak amacıyla toprağa hızla tutunan ve kısa sürede büyüyen yabancı kökenli ağaç ve çalı türleri tercih edildi. Hızlı büyüme kapasitesi sayesinde yüzeydeki kum hareketlerini önlemesi hedeflenen bu türler, adaptasyon sürecinin ardından bölgedeki yer altı ekosistemi üzerinde baskı kurmaya başladı. Proje ile hedeflenen yeşil kuşak, zamanla doğal dengeyi bozan kontrolsüz bir yayılıma dönüştü.

YER ALTI SU KAYNAKLARI NEDEN HIZLA TÜKENDİ?

Gelişmiş kök sistemleri yerin onlarca metre derinliğine kadar inebilen bu yabancı türler, kurak coğrafyaların tek tatlı su kaynağı olan taban suyunu doğrudan çekti. Sünger gibi çalışan derin kök yapıları, yıllık yağış miktarının çok üzerinde su tüketerek hidrolojik dengenin çökmesine yol açtı. Yüzeyde yeşil bir görünüm oluşurken, taban suyu seviyesi telafisi mümkün olmayan kritik sınırların altına indi.

YERLİ BİTKİ ÖRTÜSÜ VE KÖYLERDEKİ SU KRİZİ

Taban suyunun tükenmesi, sığ kök yapısına sahip yerel bitki örtüsünün tamamen kuruyarak yok olmasına sebep oldu. Bölgede tarım ve hayvancılıkla geçinen köylülerin içme suyu sağladığı kuyular da dip seviyeye inerek işlevsiz kaldı. Çölleşmeyi önlemek amacıyla başlatılan proje, yer altı kaynaklarının sıfırlanmasıyla birlikte bölgeyi daha ağır bir kuraklık ve su kıtlığı tehdidiyle karşı karşıya bıraktı.