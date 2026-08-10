Sahara Çölü’nün derinliklerinde, Kuzey Afrika’nın yağışlı dönemlerinden kaldığı belirlenen devasa antik yeraltı suyu rezervleri bulunuyor. Öte yandan iklim değişikliğinin etkisiyle Ukrayna gibi bölgelerde ciddi su krizlerinin yaşanabileceği belirtildi.

Ecoticias’ın aktardığı bilgilere göre, Sahara Çölü’nün altında Kuzey Afrika’nın geçmişteki yeşil dönemlerinden kalma antik yağmur suyu rezervleri yer alıyor. Ancak uzmanlar, bu durumun çölün altında erişimi kolay bir okyanus bulunduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

650 BİN KİLOMETREKÜPTEN FAZLA YERALTI SUYU

İngiliz Jeoloji Araştırması’ndan Alan MacDonald tarafından 2012 yılında yapılan araştırmaya göre, Afrika kıtası genelinde 650 bin kilometreküpten fazla yeraltı suyu rezervi bulunuyor. Bu su kütlelerinin en büyük kısmı Libya, Cezayir, Mısır ve Sudan altındaki tortul akiferlerde toplanmış durumda.

Yeraltı sularının yapısı ve kullanımına ilişkin öne çıkan teknik detaylar şunlar: Su, açık bir havuz şeklinde değil; kayaların arasındaki mikro gözeneklerde ve çatlaklarda tutuluyor. Akiferdeki su miktarı gözenekliliğe bağlıyken, suyun kuyulara akış hızı geçirgenlik oranına göre değişiyor. Bu nedenle rezerv büyük olsa da suyun dışarı çıkarılması oldukça yavaş gerçekleşiyor.

Çad, Mısır, Libya ve Sudan altında 3 milyon square kilometreden fazla alana yayılan Nubiya Kumtaşı Akifer Sistemi, dünyanın bilinen en büyük "fosil su" rezervi konumunda. Benzer bir diğer sistem ise Cezayir, Tunus ve Libya sınırlarında yer alıyor.

YAŞI 1 MİLYONA YAKIN

Suda çözünmüş kimyasallar ve radyoaktif izotoplar üzerinden 2020 yılında gerçekleştirilen yaş analizleri, Nubiya yeraltı sularının bazı kısımlarının yaklaşık 1 milyon yıldır Sahara’nın altında bulunduğunu ortaya koydu.