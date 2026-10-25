Amerikalı Jeologların uydu verilerini, geçmiş saha kayıtlarını ve gelişmiş modelleri yıllarca inceleyip ardından yaptıkları sondaj çalışmaları sonucunda doğrulanan bu dev keşif, madencilik dünyasında büyük bir heyecan yarattı.

Volkanik kayaç katmanları ile çöl tortularının altına gizlenen cevher yatağının, yüzeye yakın konumu sayesinde açık ocak yöntemiyle rahatça çıkarılabilecek derinlikte bulunması projenin değerini katbekat artırıyor.

REZERVİN BOYUTU İNANILMAZ

Araştırma ekibinin başındaki isim Lena Ortiz, verileri doğru okuyarak daha önce gözden kaçan bu zenginliği gün yüzüne çıkardıklarını belirtirken, madencilik uzmanları ise yatağın boyutunu "inanılmaz" olarak tanımlıyor.

Uzmanlara göre projenin asıl can alıcı noktasını yalnızca yüksek tenör değil, aynı zamanda işletmeyi onlarca yıl boyunca kesintisiz ayakta tutabilecek devasa cevher hacmi oluşturuyor.

Küresel ölçekte elektrikli araçlar, yeşil enerji dönüşümü ve veri merkezleri nedeniyle bakıra olan talep patlama yaşarken, rezervdeki zengin altın varlığı da projenin kârlılığını ilk andan itibaren garanti altına alacak en stratejik güç olarak görülüyor.

BÖLGEDE YATIRIMLAR PEŞ PEŞE GELECEK

İlk hesaplamalara göre milyarlarca dolarlık ekonomik potansiyel taşıyan bu dev kaynağın işletmeye açılması halinde bölgeye dev yatırımlar ve binlerce yeni istihdam kazandırması bekleniyor.

Ancak çölün altındaki servetin çıkarılabilmesi için öncelikle kapsamlı hidrolojik ve çevresel etki değerlendirmelerinin tamamlanması, kurak havzadaki su temininin dengelenmesi ve kültürel miras alanlarının korunması gerekiyor.

Bölgedeki çevre temsilcileri her ne pahasına olursa olsun aceleci adımlar yerine doğaya saygılı ve sorumlu bir süreç talep ederken, gözler resmi izinlerin ardından başlayacak olan dev madencilik operasyonuna çevrilmiş durumda.