Çin’deki Tarım Üniversitesi araştırmacıları, Taklamakan Çölü’nde kumu işleyerek doğrudan demir özütleme yeteneğine sahip otonom bir robotun arazi testlerine başladı.

İnsan müdahalesi olmadan uzun süre çalışabilecek şekilde tasarlanan paletli robot, test operasyonlarını Çin’in en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük hareketli kum çölü olan yaklaşık 337 bin 600 kilometrekarelik Taklamakan Çölü’nde sürdürüyor.

ÇÖL KUMUNDA %6 ORANINDA DEMİR TESPİTİ

Araştırma ekibinin 8 Ekim’de Metal Mine adlı dergide yayımladığı çalışmaya göre, bölgedeki kumlar yaklaşık %6 oranında demir barındırıyor ve yüksek miktarda ferromanyetik malzeme içeriyor.

South China Morning Post’un aktardığı verilere göre robot, çöl tortularındaki demir parçacıklarının manyetik ayrışmasını sağlamak amacıyla saniyede 1,5 santimetrelik sabit bir hızla hareket ediyor. Gelişmiş navigasyon sensörleri, güneş panelleri ve rota optimizasyon algoritmalarıyla donatılan cihaz, kum tepelerini aşarak saplanmadan ilerleyebiliyor.

KURU MANYETİK AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ

Cihaz, hareket halindeyken topladığı kumu dahili bir manyetik tamburdan geçiriyor. Ayrıştırılan atık malzeme arkadan dışarı atılırken, elde edilen demir iç haznelerde depolanıyor.

Uzmanlar, coğrafi zorluklar, lojistik engeller ve dağınık yayılım nedeniyle bugüne kadar değerlendirilemeyen bu kaynakların, otonom madencilik çözümleri sayesinde geleneksel yöntemlere kıyasla daha düşük maliyet ve enerji tüketimiyle çıkarılabileceğini belirtiyor.

DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ VE YÜKSEK DAYANIKLILIK

4,3 kilogram ağırlığındaki robot, 20.000 mAh kapasiteli bir batarya ile çalışıyor. Yapılan saha testlerinde cihazın, tek şarjla 20 derecelik eğimlerde dengesini koruyarak 12,5 saat boyunca kesintisiz görev yaptığı kaydedildi.