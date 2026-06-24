Çin ile Moğolistan arasında ticari taşımacılığı hızlandırması hedeflenen Ganqimaodu - Gashuun Sukhait sınır ötesi demiryolu projesinde önemli bir aşama geride kaldı. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, projenin Çin kesiminde yer alan köprünün T-kiriş montaj çalışmaları tamamlandı. 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan hat, iki ülke arasındaki ikinci doğrudan demiryolu bağlantısı olacak.

YILLIK TAŞIMA KAPASİTESİ 30 MİLYON TON OLACAK

Yeni demiryolu hattı, Çin’in mevcut Ganquan Demiryolu ağını Moğolistan’ın güney yönlü demiryolu koridoruna bağlayacak. Tam kapasiteyle çalışmaya başladığında yılda 30 milyon metrik tona kadar yük taşıması öngörülen hat, bölgedeki ağır sanayi ve maden taşımacılığındaki lojistik sürelerini kısaltmayı hedefliyor. Proje, 1956 yılında açılan Erenhot - Zamyn-Uud hattından yaklaşık 70 yıl sonra inşa edilen ilk sınır ötesi demiryolu olma özelliğini taşıyor.

ZORLU ÇÖL KOŞULLARINDA BİR İNŞAAT GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gobi Çölü’nün sert karasal ikliminde yürütülen inşaat çalışmalarında, ocak ayında sıfırın altında 40 dereceye kadar düşen, temmuz ayında ise 45 dereceye yaklaşan sıcaklık dalgalanmaları ve sık yaşanan kum fırtınaları altında çalışıldı. CHN Energy tarafından yapılan açıklamada, 13 Haziran itibarıyla Çin kesimindeki 94 T-kirişinin montajının bittiği bildirildi. Uzunlukları 24 ile 32 metre arasında değişen ve en ağırı 165 tonu bulan kirişlerin yerleştirilmesi için yüksek hassasiyetli surveying (haritacılık/ölçüm) ve yapısal hizalama teknikleri kullanıldığı belirtildi.

551 TON BAKIR ÜRETMESİ BEKLENİYOR

Çin’in Moğolistan Büyükelçiliği, projeyi iki ülke arasındaki "önemli bir enerji iş birliği kanalı" olarak nitelendirdi. Hattın ana taşıma yükünü Moğolistan’ın güneyindeki zengin maden rezervleri oluşturacak. Rio Tinto verilerine göre, bölgede yer alan ve dünyanın en büyük bakır-altın yataklarından biri olan Oyu Tolgoi madeninin 2028-2036 yılları arasında yıllık ortalama 551 bin ton bakır üretmesi bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 6,5 milyar ton rezervi bulunan Tavantolgoi yatağından çıkarılacak koklaşabilir kömür de bu hat üzerinden sevk edilecek. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, elektrikli araçlar ve temiz enerji altyapısı için kritik önemde olan nadir toprak elementleri ve bakır arzı açısından bu hat küresel lojistik haritasında stratejik bir nokta oluşturuyor.

TEK HATLI BİR RAY TASRIMI YAPILDI

Demiryolu projesinde, iki ülkenin farklı ray açıklığı standartları kullanmasından kaynaklanan sınır geçiş yavaşlamalarını önlemek adına teknik bir yeniliğe gidildi. Çin’in kullandığı standart hat genişliği ile Moğolistan ve Rusya’nın kullandığı geniş hat ölçüsü, CHN Energy’nin paylaştığı bilgilere göre aynı güzergahta birleştirildi. Projede, iki farklı ray standardına da uyum sağlayan kombine tek hatlı bir ray tasarımı uygulandı.