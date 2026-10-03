Mısır’ın batısındaki Sahra Çölü'nde yer alan Ebu Tartur Platosu'nda yürütülen paleontolojik kazılarda, Kretase Dönemi'ne ait yüzlerce milyon yıllık deniz canlısı fosillerine ulaşıldı. Kahire Üniversitesi’nden paleontolog Tarek Yassin liderliğindeki araştırma ekibi, kireç taşı ve fosfat açısından zengin bölgede en az yedi farklı köpekbalığı türüne ait dişler tespit etti.

SON DERECEDE ZENGİN BİR DENİZ ŞELFİ VAR

Söz konusu keşif, uluslararası bilim dergisi Cretaceous Research üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Araştırmada paylaşılan detaylara göre, günümüzden yaklaşık 145 ila 66 milyon yıl önceki Kretase Dönemi'nde küresel sıcaklıkların yüksekliği ve kutup buzullarının yokluğu nedeniyle Kuzey Afrika’nın geniş bir bölümü sular altındaydı.

Yassin ve ekibinin bölgedeki fosforit katmanlarında yürüttüğü çalışmalar, Sahra'nın söz konusu dönemde besin zinciri açısından son derece zengin bir deniz şelfi olduğunu ortaya koydu.

FARKLI ANATOMİK YAPILARA SAHİP 14 YENİ DİŞ

İlk saha incelemelerinde iki farklı köpekbalığı türünü teşhis eden bilim insanları, devam eden çalışmalarda bölgede daha önce kaydı bulunmayan beş türe ait 14 diş daha çıkardı. Farklı boyut ve formlardaki buluntular arasında; uzun ve dar kesitli dişlerin yanı sıra geniş yüzeyli, kavisli ve kenarlarında küçük yan çıkıntıları bulunan örnekler yer alıyor.

Araştırmacılar, bölgedeki tortul birikiminin azlığı sebebiyle fosfat katmanının dar bir zaman aralığını temsil ettiğini, ancak söz konusu yedi türün aynı zaman diliminde eş zamanlı yaşayıp yaşamadığına dair kesin kanıtların henüz elde edilmediğini bildirdi.