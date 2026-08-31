Moğolistan'da tespit edilen devasa uranyum yatağı, nükleer enerjide dışa bağımlılığı bitirirken küresel hammadde fiyatlarını doğrudan etkileyecek güce ulaştı. Keşif, İç Moğolistan Özerk Bölgesi sınırları içinde yer alan Ordos Çölü'nde gerçekleştirildi. Sahanın üretime geçmesiyle birlikte, Çin nükleer sanayisindeki yükselen maliyet baskısını azaltmayı hedefliyor. ÇÖLDE MADENCİLİK YAPMANIN ZORLUKLARI NELENLER? Bölgenin son derece kurak olması nedeniyle üretim sürecinde suya erişim en büyük engel olarak öne çıkıyor. Maden atıklarının çevresel risk yaratmadan depolanması ve personel çalışma koşullarının ayarlanması zorunluluğu bulunuyor. KÜRESEL ENERJİ PİYASASI NASIL ETKİLENECEK? Rezervlerin büyük ölçekte çıkarılması durumunda küresel uranyum ticareti ve hammadde fiyatları doğrudan etkilenecek. Kendi iç ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşan Çin, küresel enerji geçişindeki baskılara karşı korunaklı konuma geçecek.

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