Bahreyn'in başkenti Manama'ya yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Sakhir çölünde tek başına yükselen 10 metre boyundaki akasya ağacı, kurak iklim şartlarına rağmen varlığını sürdürüyor. Yıllık ortalama yağış miktarının yalnızca 150 milimetre olduğu ve en yakın su kaynağının kilometrelerce uzakta yer aldığı bölgede yetişen ağaç, Basra Körfezi'nin en dikkat çeken doğal yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

'HAYAT AĞACI' SU KAYNAĞI OLMADAN NASIL HAYATTA KALABİLİYOR?

Yerel olarak "ghaf" adıyla bilinen akasya türündeki ağaçlar ortalama 70 ila 80 yıl yaşarken, bu özel ağacın 440 yıllık geçmişe sahip olması bilim dünyasını ve araştırmacıları şaşırtıyor. Çevresinde bitki örtüsü bulunmayan kumlu bir tepede yükselen ağacın, yüzyıllardır ihtiyaç duyduğu suyu nereden ve nasıl temin ettiği henüz kesin olarak açıklanamadı.

YILDA BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Bahreyn Turizm ve Sergi Otoritesi verilerine göre, tarihi ağaç her yıl ortalama 50 bin ziyaretçi ağırlıyor. Ziyaretçilerin köklere doğrudan temas etmesini önlemek ve ağacın çevresini korumak amacıyla alanın etrafına dairesel bir çit çekilerek modern bir ziyaretçi merkezi inşa edildi. Merkez bünyesinde ayrıca 500 kişilik bir amfi tiyatro ve bölgeden çıkarılan 500 yıldan eski antik Dilmun uygarlığına ait arkeolojik kalıntılar sergileniyor.