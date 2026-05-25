Mısır yönetimi, özellikle Batı Çölü’nde bulunan geniş kurak alanları tarıma açmayı hedefliyor. Bu amaçla Nasır Gölü’nden çekilen su, dev altyapı sistemiyle Toshka bölgesine ulaştırılıyor. Uzmanlara göre proje tamamlandığında milyonlarca dönüm çöl arazisinin tarım için kullanılabilir hale gelmesi planlanıyor.

SANİYEDE YÜZLERCE METREKÜP SU TAŞINIYOR

Projenin merkezinde yer alan Mubarak Pompa İstasyonu, dünyanın en büyük sulama tesislerinden biri olarak gösteriliyor. Nasır Gölü kıyısında kurulan sistemde onlarca dev türbin bulunuyor.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre istasyon saniyede yaklaşık 300 metreküpe yakın suyu ana kanallara aktarabiliyor. Taşınan su daha sonra onlarca kilometre boyunca uzanan Sheikh Zayed Canal sistemiyle çöl bölgelerine dağıtılıyor.

Yaklaşık 50 kilometreyi aşan ana kanalın çevresinde yeni tarım alanları oluşturulurken, ek sulama hatlarıyla su farklı bölgelere yönlendiriliyor. Bazı alanlarda dev pivot sulama sistemleri kullanılıyor. Uydu görüntülerinde çölde ortaya çıkan büyük yeşil daireler dikkat çekiyor.

ÇÖL ARAZİLERİNİ TARIMA AÇMAYI HEDEFLİYORLAR

Proje kapsamında buğday, hurma, yonca ve çeşitli tarım ürünleri yetiştiriliyor. Mısır yönetimi özellikle artan nüfus nedeniyle gıda üretimini yükseltmeyi amaçlıyor.

2026 yılında da Toshka Project için yeni etap çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Yeni sulama hatları, kanal genişletmeleri ve altyapı yatırımlarıyla daha fazla alanın üretime açılması planlanıyor.

Bölgede yalnızca tarım değil, yeni yollar, enerji hatları ve yerleşim alanları da geliştiriliyor. Bazı uzmanlar projeyi "çölün ortasında yeni bir yaşam koridoru oluşturma girişimi" olarak değerlendiriyor.

Milyarlarca dolarlık yatırımın yer aldığı Toshka Project, bugün Afrika’nın en büyük su taşıma ve tarım dönüşüm projelerinden biri olarak gösteriliyor.