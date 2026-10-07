Çin, Tengger Çölü'nde hayata geçirdiği ülkenin en büyük güneş ve rüzgâr enerjisi kompleksini tam kapasiteyle işletmek için kritik bir adımı tamamladı. Yılda milyarlarca kilovatsaat temiz enerji üretecek olan dev tesiste, rüzgâr esmediğinde veya güneş batıp üretim düştüğünde sistemin kesintiye uğramaması amacıyla Zhongwei termik santralinin 660 megavatlık (MW) son ünitesi devreye alındı.

Böylece toplamda 13 gigavatlık (GW) devasa yenilenebilir enerji potansiyeli tamamen güvence altına alındı.

Çöl bölgesindeki bu dev altyapı, 9 gigavat güneş ve 4 gigavat rüzgâr gücünü bünyesinde barındırıyor. Yenilenebilir kaynakların hava şartlarına bağlı doğal dalgalanmalarını telafi etmek için ise kömürle çalışan esnek termik santraller devreye girerek sisteme yedek güç sağlıyor. Üretilen devasa elektrik, yaklaşık 800 kilovoltluk özel yüksek gerilim hatlarıyla binlerce kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Hunan eyaletine taşınıyor.

ÇÖLÜN SUYUNU KULLANMADAN MUCİZE YARATTILAR

Çevre odaklı mühendislik detaylarıyla da dikkat çeken projede, çöl bölgesinin en hayati su kaynağı olan Sarı Irmak'tan (Rio Amarelo) su çekilmiyor; tesisin soğutma sistemlerinde yüzde 100 geri dönüştürülmüş şehir atık suyu kullanılıyor. Yılda yaklaşık 7,1 milyon ton yakıt tasarrufu sağlaması ve 18,46 milyon ton karbondioksit salımını engellemesi beklenen bu devasa kompleks, Çin'in yeşil enerjiye geçiş stratejisindeki en önemli kilometre taşlarından biri olarak gösteriliyor.