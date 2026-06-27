Çin'in İç Moğolistan bölgesinde yer alan Ordos yönetimi, 2000'li yılların başında bölgedeki zengin kömür ve doğal gaz gelirlerine güvenerek çölün ortasında sıfırdan devasa bir şehir inşa etti.

Yaklaşık 2,3 milyar dolar harcanarak 1 milyon kişinin yaşayabileceği şekilde tasarlanan Kangbashi bölgesi; geniş caddeleri, fütüristik müzeleri, tiyatroları ve devasa konut kompleksleriyle altı yılda tamamlandı.

Ancak inşaatların bitmesiyle birlikte büyük bir fiyasko yaşandı; 2010 yılına gelindiğinde lüks şehirde sadece 28 bin kişi yaşıyordu. Altyapının hızıyla nüfusun yerleşme hızının uyuşmaması, dükkan, okul ve hastane eksikliğiyle birleşince, Kangbashi uluslararası basında Çin'in en meşhur "hayalet şehri" olarak anılmaya başlandı.

TEŞVİKLERLE 130 BİNE ULAŞTI

Aradan geçen yıllarda hayalet şehir imajından kurtulmak isteyen yerel yönetim; kamu dairelerini buraya taşıyarak, nitelikli okullar açarak ve ev alımlarına teşvikler sunarak aileleri bölgeye çekmeyi başardı. Resmi verilere göre, başlangıçtaki 1 milyon nüfus hedefinden hâlâ uzak olunsa da kentteki kalıcı sakin sayısı 131 bin 300'e ulaştı.

Boş meydanların ve karanlık pencerelerin şehri olarak bilinen Kangbashi, eğitim ve kamu yatırımları sayesinde günümüzde Ordos'un yeni siyasi, kültürel ve idari merkezi olarak canlanmaya devam ediyor.