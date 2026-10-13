Dünyanın en yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip bölgelerinden biri olan Sahra Çölü’nde geniş ölçekli güneş enerjisi santralleri kurulmasının bölgesel iklim üzerindeki olası etkileri incelendi. Araştırma modellerine göre, bölgeye yerleştirilecek milyonlarca güneş paneli, yüzeydeki ısı dengesini bozarak yoğun yağmur bulutlarının oluşmasına ve iklim şartlarının değişmesine yol açabilir.

AÇIK RENKLİ KUM İLE KOYU RENKLİ PANELLER ARASINDAKİ ISI FARKI

Kurak yapısı, düşük bulut oranı ve kararlı atmosferik koşullarıyla öne çıkan Sahra Çölü'nde mevcut ekosistem, açık renkli kumların güneş ışığını atmosfere geri yansıtması esasına dayanıyor. Koyu renkli güneş panellerinin ise bu ışığı emerek çevreye yüksek miktarda ısı yaydığı belirtildi.

Geniş alan kaplayan panellerin oluşturduğu ısı artışının, yüzey ile atmosfer arasındaki sıcaklık farkını büyüterek sıcak havanın ve havadaki nemin hızla yükselmesine neden olduğu aktarıldı. Yüksek irtifadaki soğuk havayla karşılaşan nemin yoğunlaşmasıyla birlikte bölgede yoğun yağmur bulutlarının meydana geldiği ifade edildi.

NEM MİKTARI DEĞİŞMİYOR AMA HAREKET BİÇİMİ FARKLILAŞIYOR

Uzmanlar, söz konusu sürecin çöle yeni bir su kaynağı kazandırmadığını; havada zaten var olan kısıtlı nemin hareket yönünü değiştirerek belirli noktalarda toplanmasını sağladığını vurguladı.

Yerel iklim koşullarında yaşanan bu hareketliliğin yağış miktarını artırabileceği, buna bağlı olarak gelişebilecek bitki örtüsü artışının ise ısı ve nem dengesini yeni bir döngüye sokabileceği değerlendirildi.