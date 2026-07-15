Batı Avustralya'nın ücra iç kesimlerinde inşa edilmekte olan SKA-Low radyo teleskobu, yapım aşamasındaki ilk istasyonlarıyla gökyüzünün ilk görüntüsünü elde etti. Projenin bir parçası olan ve birbirine bağlı 1.024 antenden oluşan ilk dört istasyonun verileriyle üretilen görüntü, Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yaklaşık 85 parlak galaksiyi belgeledi.

600 BİNDEN FAZLA GAKASİYİ TESPİT EDEBİLECEK

SKA Gözlemevi (SKAO) tarafından 17 Mart 2025'te yayınlanan görüntüler, yaklaşık 25 kare derecelik bir gökyüzü alanını kapsıyor. Teleskobun nihai tasarımı, toplamda 512 istasyona dağıtılmış 131.072 antenin kurulumunu öngörüyor. Mevcut veriler, projenin tamamlanmış kapasitesinin %1'inden daha az bir kısmıyla elde edildi. Yetkililer, teleskobun tam kapasiteye ulaştığında aynı gökyüzü bölgesinde 600.000'den fazla galaksiyi tespit edebileceğini öngörüyor.

BİLİMSEL AMACI ORTAYA ÇIKTI

Wajarri Yamaji halkının geleneksel topraklarında, CSIRO Murchison Radyo Astronomi Gözlemevi bünyesinde inşa edilen tesis, radyo parazitinin minimum düzeyde olduğu özel bir bölgede konumlandırıldı. 50 ile 350 megahertz frekans aralığında çalışacak olan sistem, Büyük Patlama'dan sonraki ilk bir milyar yılın, kara deliklerin, galaksi evriminin ve kozmik magnetism gibi olguların incelenmesi hedefleriyle tasarlandı.

15 BİN ANTENİN MONTAJI YAPILDI

Ağustos 2025'te ilk istasyonların doğrulama testlerini tamamlayan mühendislik ekipleri, yıl sonu itibarıyla sahada yaklaşık 15.000 antenin montajını gerçekleştirdi. Projenin kademeli kurulum stratejisi, tam kapasiteye ulaşmadan önce 307 istasyonluk bir başlangıç dizisi oluşturulmasını içeriyor.

Güney Afrika'da inşa edilen SKA-Mid teleskobu ile birlikte entegre bir sistem olarak çalışacak olan SKA-Low, verilerin fiber optik kablolar aracılığıyla işlenmesiyle saniyede yaklaşık 1 terabaytlık bir veri akışı oluşturmayı hedefliyor. Gözlemevinin inşası, 2021 yılında onaylanan temel tasarım planı çerçevesinde devam ediyor.