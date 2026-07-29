Suudi Arabistan, 2021 yılında başlattığı Suudi Yeşil Girişimi çerçevesinde yürütülen çalışmalarda 1 milyon hektar bozulmuş araziyi ıslah ettiğini ve 159 milyondan fazla ağaç diktiğini açıkladı.

Antena 3 CNN’in aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde toplam 40 milyon hektarlık alanı ıslah etmeyi ve 10 milyar ağaç dikmeyi hedefleyen program, 1 milyon hektarlık ilk büyük aşamaya beş yıldan kısa bir sürede ulaştı. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) yetkilileri, yürütülen bu çalışmaların kurak bölgelerde geniş ölçekli arazi ıslahının mümkün olduğunu gösterdiğini bildirdi.

1 MİLYON HEKTARIN ÜZERİNE ÇIKARDILAR

Suudi Arabistan'ın "Vision 2030" kalkınma planı çerçevesinde hayata geçirilen girişim, 2024 yılında 250 bin hektara ulaşan ıslah alanını 2026 yılı itibarıyla 1 milyon hektarın üzerine çıkardı. Program yetkilileri, 2030 yılı için bir sonraki hedefi 2,5 milyon hektar olarak belirlerken, yeni dikilen alanların kurak dönemlerde kurumasını önlemek amacıyla baraj suları ve yağmur suyu toplama sistemlerinden yararlanıyor.

ÖNGÖRÜLENDEN DAHA HIZLI ULAŞILMASI SAĞLANDI

Saha uygulamalarında otoyol ağları boyunca ağaçlandırma çalışmaları ve mera ıslah projeleri öne çıkıyor. Tatlı su kaynaklarını korumak amacıyla sulamada arıtılmış atık su kullanılırken, başkent Riyad başta olmak üzere büyük şehirlerde kentsel yeşillendirme ve park projeleri yürütülüyor. Kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun planlanan hedeflere öngörülenden daha hızlı ulaşılmasını sağladığı belirtildi.

Suudi Yeşil Girişimi, arazi ıslahının yanı sıra 2030 yılına kadar ülke elektriğinin yarısını yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi ve kara ile deniz koruma alanlarını genişletmeyi de kapsıyor. Suudi Arabistan, Ağustos 2026'da Moğolistan'da düzenlenecek UNCCD Taraflar Konferansı’nın 17. Oturumu’nda (COP17) elde edilen bu verileri ve saha deneyimlerini uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor.